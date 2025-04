Air France-Klm: nel primo trimestre meno perdite e fatturato in rialzo. Rallentano le prenotazioni verso gli Usa

Nel primo trimestre la perdita netta di Air France-Klm scende a 249 milioni di euro dai 522 milioni dello stesso periodo dello scorso anno. Nei tre mesi quasi 22 milioni di passeggeri (+4,5%), confermate le previsioni 2025

Calano le perdite di Air France-Klm nel primo trimestre mentre salgono i ricavi e aumentano i passeggeri, con numeri che hanno consentito alla compagnia aerea franco olandese di confermare le previsioni per il 2025 nonostante le preoccupazioni legate al possibile impatto dei dazi del presidente americano Donald Trump. In rialzo il titolo in Borsa, con le azioni che a Parigi guadagnano quasi il 2% a 7,61 euro.

“Il contesto, sempre più incerto, potrebbe generare nuove difficoltà. Tuttavia, siamo convinti che Air France-Klm sia ben posizionata per adattarsi e continuare a ottenere buoni risultati grazie alla sua rete diversificata e all’offerta di prodotti e servizi”, ha dichiarato Benjamin Smith, amministratore delegato del gruppo in un comunicato.

Il primo trimestre di Air France-Klm

Nei tre mesi gennaio – marzo la società ha ridotto le perdite nette a 249 milioni di euro dai 522 milioni dello stesso periodo dello scorso anno (-328 milioni). A incidere sono stati da un lato la forte domanda, in particolare di viaggi premium, dall’altro il calo del costo del carburante.

In un periodo tradizionalmente debole per le compagnie aeree europee, il fatturato del gruppo è aumentato dell’8% su base annua, toccando i 7,2 miliardi di euro. “Air France-Klm ha iniziato bene il 2025”, ha affermato il ceo del gruppo, Benjamin Smith, in un comunicato stampa.

“Una domanda sostenuta ha favorito la crescita dei ricavi in tutte le attività, mentre le vendite dei biglietti estivi hanno contribuito a migliorare il flusso di cassa”, ha affermato il manager

Passeggeri in aumento nel primo trimestre nonostante il calo Usa

nel primo trimestre Air France-Klm ha accolto 21,8 milioni di passeggeri, il 4,5% in più rispetto all’anno precedente. Il settore ha registrato un leggero rallentamento nelle prenotazioni di biglietti per maggio e giugno sulle rotte dal continente europeo verso gli Stati Uniti (-2,4% su base annua), ma un incremento di quelle dagli Stati Uniti verso l’Europa (+2,1%). “Nonostante l’incertezza politica ed economica, l’Europa rimane una destinazione stabile e attraente”, ha commentato il gruppo.

Scende la spesa per il carburante

Grazie alla riduzione dei prezzi del petrolio, la spesa per il carburante nel 2025 è stimata in 6,7 miliardi di euro, 600 milioni in meno rispetto ai 7,3 miliardi di euro del 2024, mentre si prevede che i costi aggiuntivi associati ai combustibili rinnovabili quasi raddoppieranno, raggiungendo i 310 milioni di euro.

Air France-Klm ha confermato le sue previsioni per il 2025, con un aumento della capacità di posti-chilometro dal 4 al 5% rispetto al 2024.