Agricoltura e sostenibilità: Enel X si allea con Genagricola

L’accordo prevede la realizzazione di impianti fotovoltaici per circa 1,2 MW di potenza

Enel X aiuterà Genagricola, la più grande azienda agricola italiana con 8mila ettari coltivati in 22 siti controllata da Generali, a diventare la prima del settore a impatto zero. Lo annuncia in una nota la business line del Gruppo Enel, precisando che l’obiettivo della collaborazione è massimizzare l’utilizzo di energia proveniente da fonti rinnovabili attraverso la realizzazione di impianti fotovoltaici per circa 1,2 MW di potenza. Alle nuove infrastrutture sarà poi associato un sistema di misurazione e controllo dei consumi che permetterà di ridurre gli sprechi. È inoltre già partita la conversione in elettrico della flotta aziendale di Genagricola, che sarà affiancata dall’installazione di 42 stazioni di ricarica.

“Per avviare un percorso di sostenibilità concreto è necessario partire dall’analisi e dalla misurazione del presente – spiega Nicola Tagliafierro, responsabile Sostenibilità di Enel X – Accompagniamo Genagricola lungo un processo di transizione ecologica in grado di soddisfare appieno l’esigenza del business, aumentarne la competitività e nello stesso tempo raggiungere gli obiettivi ambientali”.

Secondo Enel X, Genagricola migliorerà il livello di circolarità energetica medio dall’attuale 19% a circa il 38% attraverso l’utilizzo di rinnovabili, una migliore gestione dell’energia e abilitatori circolari con una riduzione dell’impatto ambientale in termini di CO2 pari a 12 mila tonnellate per i prossimi 20 anni solo collegati a interventi di natura energetica.

“In questo momento storico, l’agricoltura ha l’obbligo di ridisegnare le logiche di approvvigionamento energetico per sostenere le produzioni – afferma Igor Boccardo, Ceo di Genagricola – Raccogliamo questa sfida con un nuovo slancio, trovando in Enel X un partner con cui disegnare il processo di transizione energetica, con un obiettivo tanto chiaro quanto ambizioso: diventare un modello per il comparto agricolo”.