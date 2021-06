Agici: workshop sulle industrie e la corsa all’idrogeno

Il workshop si tiene lunedì 14 giugno alle 11.00 in diretta streaming – Si analizzano le prospettive delle industrie italiana e del mercato italiano dell’idrogeno.

Il processo di decarbonizzazione in corso continuerà a progredire, prendendo vigore grazie alla strategia Ue volta a ridurre l’impatto climatico. L’obiettivo è ambizioso: portare le emissioni a zero entro il 2050. “Ciò pone sfide nuove e importanti per le imprese italiane, in particolare nei settori ‘hard to abate’, ovvero quelli per i quali risulta particolarmente difficile ricorre all’elettrificazione come leva per ridurre le emissioni”, spiega Agici, sottolineando come la tendenza in atto stia comportando una crescente attenzione verso l’idrogeno nelle politiche nazionali e nei piani di sviluppo di molte di imprese.

Allo scopo di parlare della “corsa europea all’idrogeno”e di comprendere quale siano le prospettive per l’industria Italiana, Agici e Accenture hanno organizzato un workshop online dal titolo “L’Italia e le sue industrie nella corsa europea all’idrogeno”. L’evento si terrà in diretta streaming alle 11 di lunedì 14 giugno.

“L’industria italiana è pronta alla sfida? Quali sono le prospettive per la formazione di filiera nazionale competitiva? Come far partire in tempi brevi un mercato italiano dell’idrogeno? Quali sono i settori con i margini di sviluppo più rilevanti? Questi i quesiti cui i partecipanti cercheranno di rispondere sulla base di un recente studio Accenture volto a valutare il potenziale della penetrazione dell’idrogeno nel trasporto pesante tramite l’identificazione di casi concreti di possibili progetti da sviluppare grazie anche ai fondi e ai target previsti dal PNRR, nonché da una review di AGICI sulle relative policy europee e nazionali.

L’evento si aprirà con la consegna del riconoscimento speciale della rivista “Management delle Utilities e delle Infrastrutture” a Marco Alverà, amministratore delegato di Snam. Parteciperanno: Andrea Gilardoni, presidente e fondatore di Agici, Claudio Arcudi, managing director di Accenture, Federico Montanaro (Agici), Sandro Bacan (Accenture), Massimiliano Bignami (Alpiq), Enrico De Girolamo, (Cva), Stefano Bianchi (Fichtner), Marco Piuri (Fnm e Trenord) Giorgio Moroni (Free2Xperience, Autostrade per l’Italia), Giandomenico Fioretti (Iveco), Roberto Sancinelli (Montello). Paolo Carrera (Saipem). Coordinerà il dibattito Frediano Finucci di La7, mentre le conclusioni saranno affidate a Guido Guidesi (Regione Lombardia).