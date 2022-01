Agici e Accenture presentano il mercato delle utilities 2021

In occasione del primo evento del 2022 dell’Osservatorio Agici-Accenture sulle Utilities, sarà presentato un nuovo studio, frutto della collaborazione di Agici con Intesa Sanpaolo – L’appuntamento è per giovedì 20 gennaio alle ore 11

Nel 2021 il settore energetico, in continua evoluzione, si è ritrovato ad affrontare diverse sfide: la pandemia di Covid-19, la transizione energetica e climatica nonché i rincari dei prezzi delle materie prime. Le utility si sono ritrovate ad operare in un contesto di ripresa economica che ha determinato l’aumento dei consumi energetici a livello globale e conseguentemente la crescita inarrestabile dei prezzi sia dell’energia elettrica che del gas. Sono i temi che verranno trattati durante il workshop online Osservatorio Utility Agici-Accenture, giovedì 20 gennaio dalle 11 alle 13 e da titolo “Come è andato il mercato delle Utilities nel 2021? Riflessioni su un anno di transizione e prospettive al 2024”.

Se da un lato, la crescita dei prezzi ha avuto un impatto tendenzialmente positivo sui conti delle principali imprese energetiche, sia italiane che europee, dall’altro stanno costringendo i governi ad attuare misure e interventi emergenziali finalizzati a limitare l’impatto su famiglie e imprese e che, di conseguenza, potrebbero avere ripercussioni sulle aziende stesse nel corso del 2022. A tal proposito, particolare attenzione verrà riservata alla presentazione dei risultati del 2021 e delle prospettive al 2024, in termini di fatturato, redditività, investimenti, sostenibilità dell’indebitamento finanziario e andamento borsistico, da parte di Intesa Sanpaolo e Agici Finanza d’Impresa.

Lo studio “Utilities italiane ed europee fit for 55: investimenti e prospettive economico-finanziarie” realizzato da Agici e Intesa Sanpaolo, fotografa il settore delle utilities in Italia e in Europa nel 2021 e cerca di comprenderne le possibili evoluzioni al 2024. In particolare, le tematiche oggetto di analisi sono 4: lo sviluppo delle policy climatiche ed energetiche a livello nazionale e comunitario; le dinamiche dei prezzi di gas, elettricità e CO2 in Italia e nei principali mercati europei; l’andamento economico-finanziario delle principali utilities italiane ed europee, l’analisi avrà oggetto il 2021 e le prospettive al 2024 e, infine, le strategie dei principali operatori con particolare attenzione agli investimenti effettuati e pianificati.

Inoltre, l’inasprimento degli obiettivi di mitigazione climatica e di neutralità carbonica dell’Ue comporteranno, con ogni probabilità, conseguenze rilevanti per il settore delle utility. Al riguardo, le nuove sfide della value chain per le utility, tra transizione energetica e competizione cross-settoriale saranno illustrate da Accenture.

A conclusione del workshop si terrà una tavola rotonda in cui verranno rappresentate alcune delle principali realtà del mercato, per fare alcune riflessioni sull’andamento del mercato delle utility nel 2021 e discuterne le prospettive al 2024.