Agenzia delle entrate down, Sogei: guasto tecnico, ma il sito va in tilt

Un guasto ai server ha mandato in tilt il sito dell’Agenzia Entrate e di altre pubbliche amministrazioni. In corso le operazioni di ripristino. Attenzione anche alle mail di pishing

Disservizi, oggi, per l’Agenzia delle Entrate.

Dalle sette di questa mattina risulta impossibile accedere all’area riservata del sito. “Pagina non trovata” o “Impossibile raggiungere il sito” era il messaggio che restituiva il sistema quando gli utenti provavano ad autenticarsi.

Questa volta non si tratta di un attacco hacker, come quelli avvenuti ad inizio settimana, ma di un guasto ai server di Sogei, la società che opera nel settore dell’ICT che gestisce molte piattaforme della pubblica amministrazione.

La Sogei ha prontamente comunicato in una nota che il malfunzionamento è derivato da alcuni problemi tecnici avvenuti nella notte ad alcuni suoi impianti. Il problema, si legge nella nota, è stato individuato e sono in corso le operazioni di ripristino.

Il blocco dei server ha mandato in tilt anche altre piattaforme gestite dalla società. Per esempio risulta inaccessibile il sito della Sanità toscana: è impossibile prenotare gli esami o le ricette elettroniche da parte dei medici. I server di Sogei, infatti, gestiscono le prescrizioni dematerializzate e tutti i servizi connessi.

Non è la prima volta che un malfunzionamento manda in crisi la pubblica amministrazione. Già in passato l’Agenzia delle Entrate aveva avuto dei disservizi importanti.

In corso anche una importante campagna di Phishing

Nel frattempo, il CERT-AGID riporta che in queste ore, una massiccia campagna di phishing a tema Agenzia delle Entrate.

Cogliendo l’occasione del disservizio, i malintenzionati stanno inviando messaggi/mail che rimandano ad un finto sito per rubare i dati personali delle vittime.

La mail ha come oggetto “Avviso Raccomandata” dove viene riportato un presunto codice alfanumerico e nel corpo viene richiamata l’attenzione ad una notifica con ente emittente Agenzia Delle Entrate.

Importante quindi prestare sempre attenzione alle comunicazioni che arrivano.