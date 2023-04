Aerospazio, gigafactory e idrogeno verde al centro dell’incontro fra ministro Urso e Unindustria Torino

Incontro fra il presidente dell’Unione Industriali Torino Marsiaj e il ministro delle Imprese e del Made in Italy sui temi strategici per il futuro industriale di Torino

Città dell’aerospazio, gigafactory, centro per l’IA, distretto dei microchip, hydrogen valley, bando Area di Crisi Complessa e grandi infrastrutture. Sono questi i temi al centro del confronto sul futuro industriale dell’area torinese, che si è tenuto mercoledì 12 aprile fra Giorgio Marsiaj, presidente dell’Unione Industriali Torino e il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso. “Un colloquio intenso e ricco di spunti di riflessione”, spiega una nota, “al fine di garantire a Torino serie opportunità di rilancio del suo sistema economico e produttivo”.

Aerospazio, microchip e intelligenza artificiale

Fra i dossier affrontati, un impegno specifico è stato chiesto per la concretizzazione del progetto della Città dell’aerospazio, che vede il capoluogo piemontese in prima linea nell’affermare la propria leadership nazionale nel comparto, forte di competenze tecniche, manifatturiere e formative riconosciute a livello internazionale.

Analogamente, Marsiaj ha sollecitato un impegno a supporto delle progettualità promosse dalla Regione Piemonte per l’insediamento di uno stabilimento produttivo di microchip, nell’ottica della creazione di un distretto del comparto che possa contare sulla capacità di attrarre gli investimenti dei grandi player internazionali nel campo dei semiconduttori e dell’elettronica. Sempre in ambito ICT, sul tavolo del Ministro è stata inoltre portata l’irrisolta questione del centro per l’intelligenza artificiale, con la richiesta di perseguire la piena attuazione della legge che nel luglio 2021 ne aveva previsto la mai avvenuta nascita e un finanziamento annuo di 20 milioni di euro.

Automotive: a Torino gigafactory e hydrogen Valley

Passando invece al comparto dell’automotive, il presidente dell’Unione Industriali Torino ha stimolato una riflessione sulla necessità di dotare l’Italia di un piano che consenta di detenere una quota significativa nel mercato europeo delle batterie per la mobilità elettrica, candidando Torino ad ospitare una gigafactory dedicata. Inoltre, un occhio di riguardo è stato chiesto sul progetto della Regione Piemonte per la realizzazione di una “hydrogen valley” che, oltre a permettere una produzione di idrogeno verde, favorisca sul territorio regionale l’innesco di un meccanismo virtuoso e generativo di iniziative imprenditoriali in chiave green e orientate ai principi dell’economia circolare.

Bando per l’Area di Crisi Complessa e infrastrutture

Altro argomento trattato nell’incontro è stato quello del bando per l’Area di Crisi Complessa: l’assegnazione dei fondi sta procedendo a rilento ed è stata auspicata la rapida conclusione della fase istruttoria affinché le aziende selezionate possano disporne e dar così vita ai propri progetti.

Infine, Marsiaj ha richiamato l’attenzione del Governo su una serie di investimenti infrastrutturali essenziali; su tutti, TAV, Città della Salute e Polo della Mobilità Sostenibile e della Manifattura.