Aeroporti, nuovo sistema per rendere più sicure le piste

La soluzione, sperimentata nella torre di controllo dell’aeroporto di Zurigo, è stata messa a punto da Skyguide, principale fornitore di servizi di navigazione per la Svizzera, e Indra.

Novità in arrivo negli aeroporti, per aumentare la sicurezza delle piste. Skyguide, principale fornitore di servizi di navigazione per la Svizzera, e Indra, società globale di tecnologia e consulenza, hanno infatti sperimentato a Zurigo una nuova soluzione che permette di migliorare la sicurezza degli atterraggi aumentando le capacità di gestione del traffico in arrivo e in partenza. La soluzione, alla quale hanno anche contribuito SkySoft-ATM e l’Aeroporto di Zurigo, è stata sviluppata nell’ambito del progetto Advanced Runway Safety Improvement (ARSI).

Nello specifico, il sistema TRACE – schede elettroniche di volo di SkySoft-ATM utilizzate da Skyguide – si integra al sistema di guida e gestione del traffico in superficie (A-SMGCS) InNOVA Ground di Indra. Questo fa sì che nella torre di controllo, i controllori del traffico aereo ricevano immediatamente un avviso elettronico nel caso in cui vengano rilevate decisioni critiche per la sicurezza.

“La soluzione è basata sulle informazioni inserite nelle schede elettroniche di volo. Il sistema rileva immediatamente potenziali situazioni critiche, a causa di conflitti o istruzioni non conformi, consentendo più tempo di reazione in situazioni di crisi “, spiega Terje Dalen, product manager di Indra Tower Systems. “Skyguide e l’aeroporto di Zurigo sono i pionieri, ma qualsiasi aeroporto con un gran numero di movimenti in pista potrebbe beneficiare della soluzione”.

I controllori del traffico aereo dell’Aeroporto di Zurigo, il primo ad installare il sistema, hanno assicurato che la nuova soluzione è in grado di offrire una maggiore consapevolezza dello stato del traffico. “I controllori hanno partecipato attivamente alla progettazione e allo sviluppo della soluzione. Per noi è stato importante ridurre al minimo la quantità di informazioni che devono immettere nel sistema”, spiega Jörn Winkler, Project Manager di Skyguide. “Il risultato è un sistema tower completamente integrato e semi-automatico. La risposta degli utenti è molto positiva”.