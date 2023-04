Addio Twitter, ora si chiama X Corp. Musk avvia la rivoluzione per creare un app con tutti i servizi. Ecco le novità

Twitter novità: il social network manterrà il nome ma l’azienda avrà un nuovo nome e una nuova sede. Musk è sempre più orientato a creare una “superapp” simile alla cinese WeChat. Accordo con le criptovalute e sviluppo dell’AI

Twitter Inc non esiste più. Ecco le ultime novità. L’azienda proprietaria del marchio Twitter ha cambiato nome in X Corp, una società privata controllata da X Holdings Company. A decidere la fusione tra le due società è stato Elon Musk proprietario di entrambe le aziende. A notare il tutto è stata la giornalista, Laura Loomer, da tempo in causa contro Twitter. Spostata anche la sede legale dal Delaware al Nevada. La sede operativa resta a San Francisco. Al momento dentro X Corp è stato integrato solo Twitter Inc, ma l’obiettivo di Musk è quello di incorporare altre aziende.

Twitter novità: obiettivo super app

Il cambio in X Corp segna l’avanzamento verso il progetto di Musk di creare una “superapp” come per esempio avviene in Cina con WeChat che oltre alle funzioni di comunicazione offre altri servizi tra cui i pagamenti. L’obiettivo dichiarato del patron di Twitter è quello di avere in un’unica applicazione diversi servizi come i pagamenti, l’e-commerce, i videogiochi, le chat, permettere gli investimenti, leggere le notizie e molto altro. Nella sua mente c’è la volontà di creare la “principale istituzione finanziaria del mondo” come spiegato in una conferenza organizzata il mese scorso da Morgan Stanley. E il passaggio da Twitter a X fa parte di questo percorso “il mio obiettivo è creare X, l’applicazione per tutto e Twitter è solo un acceleratore” ha spiegato Musk. La sfida è enorme e ha visto in passato naufragare progetti come quello di Meta che tempo fa lanciò la sua moneta, Stablecoin Libra.

Intanto, quasi rinnegando la lettera recentemente firmata per proporre il blocco allo sviluppo dell’AI, Musk ha deciso di puntare sull’intelligenza artificiale per il prossimo futuro del social. Secondo Business Insider, Twitter avrebbe acquistato 10.000 GPU (schede grafiche), su cui si basa il calcolo informatico svolto dagli algoritmi delle AI, per accelerare il processo di creazione di un’AI interna. Queste GPU potrebbero essere installate in uno dei due data center di Twitter negli Stati Uniti.

Accordo con eToro per offrire servizi di trading e criptovalute

Le novità su Twitter non finiscono qui. Twitter comincia, intanto, a diversificare la sua offerta. Musk ha stretto una partnership con eToro, multinazionale di social trading e investimenti multi-asset, lanciando il servizio $Cashtag. Un altro passo verso l’app totale. Grazie a questo nuovo servizio gli utenti di Twitter potranno vedere in tempo reale i prezzi di azioni, criptovalute e altri asset finanziari e in pochi clic fare trading. Ci sarà un pulsante, denominato “visualizza su eToro” che porterà gli utenti sulla piattaforma di eToro dove potranno acquistare o vendere asset.

“Twitter è diventato una parte cruciale della comunità degli investitori retail: è il luogo in cui milioni di investitori comuni si recano ogni giorno per accedere a notizie finanziarie, condividere conoscenze e conversare”, ha dichiarato Yoni Assia, amministratore delegato di eToro.

Twitter: da 8 mila a 1.500 dipendenti

La campagna di rivoluzione, firmata Musk, ha portato al licenziamento di 6.500 dipendenti di Twitter dal suo insediamento a ottobre 2022. Una media di quasi 40 licenziamenti al giorno. Lo ha riferito lo stesso Muskin un intervista alla BBC “Avevamo poco meno di 8mila lavoratori, ora sono 1.500”. Una scelta definita “dolorosa” che “non è stata affatto divertente” ma necessaria per rigenerare i conti del social network.