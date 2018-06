Addio a Pierre Carniti, storico segretario della Cisl

E’ morto a quasi 82 anni l’uomo che guidò la Cisl negli anni duri delle conquiste sindacali, dal 1979 al 1985 quando la Cgil era guidata da Luciano Lama e la Uil da Giorgio Benevenuto. E’ stato anche senatore e deputato europeo

E’ morto Pierre Carniti. Lo storico segretario della Cisl avrebbe compiuto 82 anni il 25 settembre. Aveva guidato la Cisl dal 1979 al 1985, nella stagione delle grandi conquiste sindacali, del confronto senza esclusione di colpi e di scioperi con la Confindustria e della “triplice sindacale”, come si chiamava allora la triade Cgil-Cisl-Uil che rappresentava i lavoratori di area Pci, Dc e Psi. A guidare i sindacati confederali – quelli di base o di destra erano assolutamente marginali – c’erano personalità del calibro di Luciano Lama, Pierre Carniti appunto e Giorgio Benvenuto, l’unico dei tra ancora in vita.

Se Luciano Lama reggeva la più grande delle tre confederazioni, forte nelle fabbriche, con piglio sanguigno ma comunque riformista – come dimostrò nella terribile stagione del terrorismo -, Pierre Carniti guidava il sindacato più vicino al mondo cattolico, alla pubblica amministrazione e ai servizi. E’ stato anche parlamentare europeo per due legislature, dal 1989 al 1999, e senatore, eletto con il Psi, nel 1993 e nel 1994. Anche per questo appena si è diffusa la notizia Palazzo Madama, dove erano in corso gli interventi in vista del voto di fiducia sul governo Conte, gli ha dedicato un minuto di silenzio.

“È un momento di dolore e di lutto per la Cisl e per tutto il movimento sindacale italiano. Pierre è stato per i lavoratori un punto di riferimento, una guida morale e politica. Un sindacalista che ha segnato un’epoca. Lascia un vuoto enorme”, ha dichiarato la segretaria della Cisl Annamaria Furlan. “È morto un uomo giusto, un grande sindacalista sempre capace di innovare, un amico dei lavoratori, un fine intellettuale. A lui, pur nelle differenze, abbiamo guardato come a un punto di riferimento. Lascia un vuoto enorme”, lo ha ricordato la segretaria della Cgil Susanna Camusso.