Adapt: corso gratuito per gli under 30 in cerca di lavoro

I giovani potrebbero pagare a caro prezzo gli effetti della crisi – Per non rassegnarsi all’inattività, l’associazione guidata da Michele Tiraboschi propone un corso gratuito di orientamento in collaborazione con le principali agenzie del lavoro

Adapt, l’Associazione per gli studi internazionali e comparati sul diritto del lavoro e sulle relazioni industriali, guidata dal giuslavorista Michele Tiraboschi, lancia un corso gratuito rivolto ai giovani under 30 esclusi dal mercato del lavoro. L’iniziativa si svolgerà in collaborazione con le principali agenzie del lavoro (Adecco, GiGroup Manpower, Randstad, Umana, Lavoropiù e Synergie).

Dopo aver pagato a caro prezzo la crisi del debito, i giovani rischiano nuovamente di essere le principali vittime della crisi economica causata dall’emergenza coronavirus e dal lockdown imposto dal Governo per cercare di frenare la diffusione della pandemia nel nostro Paese. Chi in questo periodo dovrebbe compiere il delicatissimo passaggio dalla scuola al lavoro, potrebbe non trovare dei canali d’accesso e rimanere preda delle difficoltà che la nostra economia sarà costretta ad affrontare prima dell’auspicata ripresa. A loro è rivolto il corso gratuito MOOC (Massive Online Open Course), che mira ad offrire agli under 30 metodi e strumenti che consentiranno loro di orientarsi e, se possibile, farsi strada nel mercato del lavoro.

Il corso partirà dalle basi, spiegando come redigere al meglio il proprio curriculum vitae, quali canali di ricerca utilizzare. Si forniranno informazioni relativi ai contratti di lavoro in vigore in Italia e ai settori su cui puntare. I partecipanti potranno inoltre beneficiare della correzione gratuita del proprio CV da parte dei ricercatori dell’associazione.

Per partecipare occorrerà registrarsi entro il prossimo 25 maggio sul form presente sul sito dell’Adapt.

“Il MOOC sarà strutturato all’interno di una piattaforma nella quale gli scritti potranno dialogare con i ricercatori ADAPT e con il personale delle agenzie per il lavoro. È già online la prima pillola-video in cui il Prof. Tiraboschi spiega il percorso che proponiamo ai giovani”, rende noto l’associazione attraverso una nota.