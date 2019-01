Cuba, 60 anni di comunismo: ecco come cambia il regime Nel 2019 si celebrano i sessant'anni della rivoluzione castrista e anche i 500 anni dalla fondazione di L'Avana, capitale dell'isola caraibica - Dopo anni di tensioni, Raul Castro e Obama hanno avviato un disgelo che però è stato interrotto da…

Pensioni, indicizzazione 2019: tutti i numeri del nuovo taglio Con la manovra arriva una nuova stretta sull’adeguamento all’inflazione delle pensioni superiori a 1.500 euro al mese - Rispetto al 2018 la situazione non peggiora, ma, se il Governo fosse rimasto fermo, dall'anno prossimo i pensionati avrebbero ricevuto un trattamento…

Gli auguri di Mattarella: “La sicurezza nasce da rispetto e convivenza” Il messaggio di fine anno del Presidente della Repubblica ha toccato tutti i temi caldi: dal lavoro che manca, al debito pubblico che ipoteca il futuro dei giovani. Mattarella ha criticato la "tassa sulla bontà", ha ricordato Antonio Megalizzi e…

Generali completa l’intesa con Future Group in India Il Leone ha portato dal 25,5 al 49 per cento la propria partecipazione investendo in India 120 milioni die euro in un mercato in crescita costante. Future Group generava, in giugno 2018, premi per 375 milioni di euro.

Venezia, nel 2019 arriva il “contributo di sbarco” La tassa già esisteva per le isole minori e serve per far pagare a tutti i turisti – anche a chi non pernotta nei posti che visita – un contributo ai Comuni che visitano: grazie alla legge di Bilancio, sarà…

First&Food: consigli per il cenone ma anche due chicche “finanziarie” Ecco l'ultimo "menù" dell'anno su First&Food, il magazine di FIRSTonline dedicato al mondo della cucina e del cibo, mai come in questo periodo di capitale importanza negli appuntamenti festivi degli italiani.

Cenone al ristorante: 507 milioni per l’addio al 2018 La Federazione dei pubblici esercizi di Confcommercio ha fatto i conti tra i suoi associati: circa 6,3 milioni di italiani e stranieri passeranno la notte di Capodanno festeggiando con un cenone l'arrivo del 2019. Ristoratori ottimisti, si spenderà meno di…

Quota 100 e Reddito di cittadinanza, ecco i conti veri Per introdurre le due misure-simbolo del governo legastellato, Matteo Salvini rischia di inimicarsi dopo gli imprenditori anche gran parte del ceto medio che subirà i tagli dell'indicizzazione delle pensioni. Ma anche Di Maio avrà delle sorprese. Ecco perché

Lo spread nel 2018: un anno difficile che ci è costato (molto) caro Nonostante la discesa di dicembre, lo spread per l'Italia è tornato ad essere un incubo - L'incertezza sulla politica economica ha fatto impennare il differenziale fino a un massimo di 326 punti, mentre i rendimenti hanno toccato il 3,677% -…

Roma, Capodanno 2019: ecco gli eventi da non perdere In occasione della fine dell'anno, ecco un calendario di eventi per turisti e residenti che resteranno nella Capitale nel periodo festivo. Come ogni anno uno degli eventi clou sarà il concertone al Circo Massimo ma non mancano spettacoli e mostre.…

FIRST Arte: La Strada al MAXXI, i fotomontaggi su Instagram… Le grandi mostre, le curiosità su Instagram e i progetti innovativi, il racconto della domenica su FIRST Arte mentre si avvicina Capodanno

Mattarella premia l’eroe normale: 33 medaglie al merito Il Presidente ha voluto sottolineare così l'impegno civile, di testimonianza al bene comune e ai valori repubblicani di 33 donne e uomini. Ecco le loro storie

Terremoto a Est di Roma, magnitudo 3.2 La scossa è stata registrata dall'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. Avvertite scosse minori anche vicino Catania

Meteo: Capodanno col sole, ma dall’1 arriva il gelo Le previsioni per il ponte di Capodanno confermano l'alta pressione su quasi tutto il Paese, con temperature miti per il periodo: dal nuovo anno invece arrivano venti gelidi e nevicate anche al Sud - VIDEO.