Acea: ricavi e redditività in crescita nel primo trimestre. Guidance 2023 confermata

Ricavi in crescita del 4%. Ebitda aumenta del 5,6%. Investimenti in crescita specialmente nel business Idrico, +11% rispetto al primo trimestre 2022. L’AD Palermo: “I risultati del primo trimestre dell’anno mostrano un andamento positivo. Confermiamo la guidance”

Acea, la multiutility romana, ha chiuso il primo trimestre del 2023 con investimenti e ricavi in crescita. I Ricavi si attestano a 1.239,9 milioni di Euro, in crescita del 4% rispetto al primo trimestre 2022. L’EBITDA consolidato aumenta del 5,6% a 335,9 milioni di Euro (318,2 milioni di Euro nel primo trimestre 2022), grazie alla positiva performance delle aree Idrico, Infrastrutture Energetiche e Commerciale e Trading, parzialmente compensata dalla riduzione dell’EBITDA dell’area Generazione, che ha risentito della forte riduzione dei prezzi sui mercati energetici e del deconsolidamento degli asset fotovoltaici. L’EBIT consolidato è pari a 149,8 milioni di Euro (rispetto ai 153,8 milioni di Euro del primo trimestre 2022) e risente dell’aumento degli ammortamenti (+13%), delle svalutazioni crediti e degli accantonamenti per rischi. L’utile netto, al pari delle previsioni, è pari a 72,6 milioni di Euro, rispetto ai 99,4 milioni dello scorso anno. Il risultato del primo trimestre 2022, però, beneficiava dell’iscrizione di una plusvalenza di 20,7 milioni di Euro realizzata a seguito della cessione di una quota di maggioranza degli asset fotovoltaici di ACEA. L’indebitamento finanziario netto del Gruppo si riduce di 101,1 milioni di Euro, passando da 4.439,7 milioni del 31 dicembre 2022 a 4.338,6 milioni di Euro.

In crescita gli investimenti

Gli investimenti realizzati nei primi tre mesi del 2023 sono pari a 246,8 milioni di Euro in crescita rispetto ai 222,3 milioni di Euro dell’anno precedente (+11%) e sono ripartiti come segue: Idrico 150,1 milioni di Euro, Infrastrutture Energetiche 64,5 milioni di Euro, Ambiente 7,6 milioni di Euro, Generazione 4,4 milioni di Euro, Commerciale e Trading 12,5 milioni di Euro, altri business e Capogruppo 7,7 milioni di Euro. Circa il 90% degli investimenti è stato realizzato nelle attività regolate.

Confermata la guidance 2023

“I risultati del primo trimestre dell’anno mostrano un andamento positivo grazie anche alle significative azioni messe in campo a partire dagli ultimi mesi del 2022, che hanno contribuito a migliorare le performance operative ed industriali del Gruppo, oltre a consolidarne la struttura finanziaria. Confermiamo quindi la guidance sui risultati 2023 già comunicata al mercato” ha commentato Fabrizio Palermo, Amministratore delegato di Acea.