Acea celebra 115 anni di storia con un evento dedicato al futuro dell’acqua

Acea festeggia 115 anni con un evento dedicato al tema “Il futuro dell’acqua” alla presenza delle istituzioni

Acea celebra quest’anno i suoi 115 anni di storia con un evento speciale dedicato al tema “Il futuro dell’acqua, garanzia di sviluppo al servizio del Paese“. La celebrazione, che si terrà presso il Salone delle Fontane dell’Eur a Roma, vedrà la partecipazione di importanti figure istituzionali, tra cui il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il ministro dell’Ambiente Gilberto Pichetto Fratin, il sindaco di Roma Roberto Gualtieri e altri ospiti illustri.

Durante la serata saranno approfonditi i temi legati alla risorsa idrica e al suo ruolo cruciale per lo sviluppo economico e sociale del Paese, con particolare attenzione ai cambiamenti climatici e alla necessità di ammodernare le infrastrutture.

La storia di Acea: dalle origini ad oggi

Acea nasce nel 1909 a seguito di un referendum popolare che sancì la creazione dell’azienda, strettamente legata alla città di Roma e al suo sviluppo urbano. Nel corso degli anni, l’azienda è cresciuta fino a diventare uno dei principali gruppi industriali in Italia e il primo operatore idrico nazionale. Oggi l’azienda gestisce servizi essenziali per milioni di cittadini, non solo in Italia ma anche in America Latina, e occupa una posizione di rilievo a livello europeo, essendo il secondo operatore idrico nel continente.

La sua evoluzione è stata caratterizzata da investimenti in tecnologie avanzate e una visione orientata alla sostenibilità e all’innovazione, con l’obiettivo di fornire energia, acqua e servizi ambientali di qualità. La celebrazione dei 115 anni rappresenta quindi un’occasione per ripercorrere le tappe fondamentali di un percorso che ha visto Acea crescere insieme al Paese, affermandosi come pilastro dello sviluppo economico e sociale.

L’evento: un focus sul futuro dell’acqua

Il tema centrale della serata sarà il ruolo fondamentale dell’acqua nello sviluppo socio-economico, con particolare attenzione ai rischi legati ai cambiamenti climatici, come la siccità, e alla frammentazione del servizio idrico. Gli esperti presenti discuteranno anche la necessità di modernizzare le infrastrutture idriche, molte delle quali sono ormai obsolete, per garantire una gestione sostenibile e sicura di una risorsa che diventa ogni giorno più strategica.

In un’epoca di transizione energetica e idrica, Acea si impegna a essere un attore protagonista nel promuovere soluzioni innovative per affrontare le sfide del futuro, come ha sottolineato l’amministratore delegato Fabrizio Palermo: “Oggi più che mai l’acqua è una risorsa centrale per la crescita delle infrastrutture e per il benessere della popolazione.”

Gli ospiti e gli interventi istituzionali

La serata vedrà la partecipazione di numerosi rappresentanti del governo e delle istituzioni, oltre che di personalità di spicco nel mondo accademico e industriale. Tra gli interventi principali, ci sarà quello di Gilberto Pichetto Fratin, ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, che affronterà il tema della gestione sostenibile dell’acqua e delle politiche ambientali.

Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, sottolineerà il legame storico tra ACEA e la capitale, evidenziando il ruolo dell’azienda nello sviluppo urbano e nella fornitura di servizi essenziali ai cittadini. Barbara Marinali, Presidente di Acea, e l’amministratore delegato Fabrizio Palermo, illustreranno le strategie future del gruppo, con particolare attenzione agli investimenti in infrastrutture e alla digitalizzazione dei servizi idrici ed energetici.

Ci sarà poi un confronto sul tema del cambiamento climatico e i suoi effetti sulle risorse idriche tra il premio Nobel per la fisica Giorgio Parisi e Andrea Rinaldo, vincitore dello “Stockholm Water Prize”, considerato il Nobel dell’acqua. I due esperti discuteranno gli impatti del cambiamento climatico sulle risorse idriche e le sfide che il mondo si troverà ad affrontare nei prossimi decenni. Il contributo di Parisi e Rinaldo metterà in luce quanto la scienza e la ricerca possano offrire soluzioni concrete per mitigare gli effetti della crisi climatica, soprattutto nel settore delle risorse idriche.

A chiudere la serata sarà l’intervento di padre Paolo Benanti, consigliere di Papa Francesco per l’intelligenza artificiale e l’etica della tecnologia. Benanti esplorerà il legame tra innovazione tecnologica e responsabilità etica, sottolineando come le nuove tecnologie, inclusa l’intelligenza artificiale, possano essere messe al servizio della sostenibilità e della giustizia sociale. Il suo intervento offrirà una prospettiva etica su come Acea e altre grandi aziende possano utilizzare l’innovazione per migliorare la qualità della vita e proteggere risorse vitali come l’acqua.

Il tributo ai 115 anni di Acea

La serata, condotta da Daniela Ferolla, sarà arricchita dall’esibizione del Coro del Teatro dell’Opera di Roma, diretto dal Maestro Ciro Visco, che accompagnerà i momenti celebrativi. Inoltre, verrà presentato il nuovo logo di Acea, creato appositamente per il 115° anniversario, e proiettato il video-documentario “Acea da 115 anni sempre accanto a voi”. Il documentario racconterà attraverso immagini e fotografie la storia dell’azienda, intrecciata a quella dell’Italia, evidenziando il contributo di Acea al progresso e alla modernizzazione del Paese.

Per ampliare la portata dell’evento e coinvolgere un pubblico più vasto, Acea ha lanciato l’hashtag #Acea115 sui propri canali social. Attraverso questo hashtag, sarà possibile seguire la cronaca della serata in tempo reale, condividere contenuti e interagire con il pubblico presente all’evento e con gli utenti da

“Acqua, energia, ambiente parole chiave e costanti nella storia di Acea hanno segnato lo sviluppo di un gruppo industriale che dagli inizi del ‘900 ad oggi ha sempre affrontato grandi sfide tecnologiche con l’obiettivo di servire vasti territori e milioni di cittadini. Come 115 anni fa, il mondo sta attraversando grandi cambiamenti con l’Intelligenza artificiale e la robotica che influenzeranno sempre di più la gestione dei servizi e delle infrastrutture. Il tema che abbiamo scelto questa sera è quello dell’acqua poiché siamo convinti che nei prossimi anni anche alla luce dei cambiamenti climatici in corso, rappresenterà per l’intera Europa non solo una priorità sociale, ma una questione centrale legata alla crescita delle infrastrutture. Oggi il Gruppo è presente in numerose regioni italiane, serve dieci milioni di abitanti in Italia e altrettanti in America Latina, ha intrapreso un ambizioso processo fatto di ricerca e investimenti per continuare a crescere nei nostri settori di business” ha commentato l’amministratore delegato di Acea, Fabrizio Palermo.

“La storia di Acea, fatta dagli uomini e dalle donne che in oltre un secolo di impegno e dedizione, hanno contribuito a costruire un’azienda vicina ai territori e alle comunità, da oggi – ha dichiarato la presidente Barbara Marinali – ripartirà con lo stesso spirito di servizio nei confronti dei cittadini. A 115 anni dalla sua nascita, infatti, Acea è diventata un grande Gruppo impegnato nella tutela della risorsa idrica, nello sviluppo dell’economia circolare e dell’innovazione tecnologica, con l’obiettivo di creare una cultura aziendale al servizio delle comunità, delle città e di territori in continua evoluzione”.