ACCADDE OGGI – La Dichiarazione d’Indipendenza battezza gli Stati Uniti

Il 4 luglio del 1776 viene approvata dal Congresso: 13 colonie dell’Impero britannico abbandonano la Gran Bretagna e fondano il nuovo Stato

‘’Quando nel corso di eventi umani, sorge la necessità che un popolo sciolga i legami politici che lo hanno stretto a un altro popolo e assuma tra le potenze della terra lo stato di potenza separata e uguale a cui le Leggi della Natura e del Dio della Natura gli danno diritto, un conveniente riguardo alle opinioni dell’umanità richiede che quel popolo dichiari le ragioni per cui è costretto alla secessione. Noi riteniamo che sono per se stesse evidenti queste verità: che tutti gli uomini sono creati eguali; che essi sono dal Creatore dotati di certi inalienabili diritti, che tra questi diritti sono la Vita, la Libertà, e il perseguimento della Felicità; che per garantire questi diritti sono istituiti tra gli uomini governi che derivano i loro giusti poteri dal consenso dei governati; che ogni qualvolta una qualsiasi forma di governo tende a negare questi fini, il popolo ha diritto di mutarla o abolirla e di istituire un nuovo governo fondato su tali principi e di organizzarne i poteri nella forma che sembri al popolo meglio atta a procurare la sua Sicurezza e la sua Felicità’’. La Dichiarazione d’Indipendenza Usa

E’ l’incipit della Dichiarazione di Indipendenza degli Stati Uniti d’America, che porta la data del 4 luglio 1776. E’ la Festa Nazionale per eccellenza. Anche perché è riconosciuta e condivisa in tutto quel grande Paese. Negli Usa si festeggia la proclamazione dell’Indipendenza nel 1776 e non il 9 aprile, quando, nel 1865, si concluse, con la resa della Confederazione, la Guerra di Secessione, l’evento da cui ri-nacque la nazione americana. Una ricorrenza che è ancora divisiva, come il 25 aprile da noi. In realtà, pare che il Congresso avesse approvato il testo nella seduta del 2 luglio, ma avesse scelto il 4 come data definitiva perché era quello il giorno in cui era stata resa pubblica. La Dichiarazione venne affidata alla cosiddetta Commissione dei Cinque, composta dai delegati designati dal Congresso: John Adams, Benjamin Franklin, Thomas Jefferson (in pratica l’estensore), Robert Livingston, Roger Sherman.

La Dichiarazione fu redatta su carta di canapa e sottoscritta alla Convenzione di Filadelfia, quando 13 colonie dell’Impero britannico della Costa Est decisero di rompere con la Madrepatria e fondare un nuovo Stato sovrano.