ACCADDE OGGI – Il 15 dicembre 1891 nasce il basket

128 anni fa il professore di educazione fisica canadese James Naismith inventò le prime 13 regole che hanno dato vita allo sport diventato nel tempo tra i più popolari e praticati al mondo.

Il basketball, in italiano pallacanestro ma anche comunemente basket, spegne oggi 128 candeline. Il gioco della “palla a spicchi”, che si gioca 5 contro 5 e che consiste nel tirarla in un canestro del diametro di 45 centimetri, posto all’altezza di 3.05 metri, ha visto la luce esattamente il 15 dicembre del 1891: ad inventarlo, come è noto agli appassionati, è stato l’insegnante di educazione fisica (e medico) canadese James Naismith. Solo molti anni dopo, nel 1932, è stata creata la Federazione internazionale (FIBA), che tuttora detta le regole e organizza i grandi eventi internazionali di questo sport che nel tempo è diventato tra i più popolari e praticati al mondo, trascinato in popolarità soprattutto dalla spettacolare lega nordamericana, la Nba.

Il basket, che è sport olimpico dai Giochi del 1936 a Berlino (vinsero gli Usa, in finale proprio contro il Canada Paese nativo dell’inventore), nacque per caso, e sussidiariamente all’allora già esistente e popolarissimo football americano: a Naismith infatti venne chiesto di trovare uno sport che potesse tenere in allenamento durante la stagione invernale i giocatori di football, in alternativa ai noiosi esercizi di ginnastica. Vide così la luce un nuovo gioco regolato inizialmente da sole tredici norme, con un cesto appeso alle estremità della palestra del centro sportivo e squadre composte di un numero variabile di giocatori. Il 15 gennaio successivo si disputò la prima partita della storia della pallacanestro, fra due squadre di nove giocatori: terminò 1-0 (!) grazie al canestro di William Richmond Chase.

Il nome del gioco fu coniato da uno degli allievi di James Naismith, Frank Mahan, dopo che l’inventore aveva rifiutato di chiamarlo Naismithball. Il 15 gennaio 1892 Naismith pubblicò le regole del gioco: il canestro fu applicato all’altezza della tribuna, come canestro fu usato un cesto di vimini e quando la palla entrava si usava una scala per riprenderla. La prima lega professionistica, la National Basketball League, fu costituita nel 1898 per proteggere i giocatori dallo sfruttamento e per promuovere un gioco meno aggressivo e rude (tale lega durò solo 5 anni). Il 9 febbraio 1895, fu giocata la prima partita intercollegiale 5 contro 5 tra la Hamline University e la School of Agriculture, che era affiliata all’Università del Minnesota. La School of Agriculture vinse la partita con il risultato di 9–3.

Nel 1946 nacque negli USA la National Basketball Association (Nba), con lo scopo di organizzare le squadre professionistiche e rendere lo sport più popolare. In Europa, la pallacanestro ebbe una particolare risonanza e soprattutto l’Unione Sovietica fu lo stato che riuscì a competere a livello internazionale alla potenza degli Stati Uniti. L’Italia si è costruita nel tempo una discreta tradizione, vincendo per ben due volte il campionato europeo (1983 e 1999) e un argento olimpico, oltre a diversi piazzamenti in varie competizioni internazionali.