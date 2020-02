ACCADDE OGGI – Elisabetta diventa Regina nel 1952

Elizabeth Alexandra Mary Windsor non aveva ancora 26 anni il 6 febbraio 1952, quando suo padre, Re Giorgio VI, morì d’infarto – Quel giorno, la nuova sovrana non si trovava nemmeno in Europa

La Regina Elisabetta II, che lo scorso 20 novembre ha festeggiato 72 anni di matrimonio con il Principe Filippo, celebra oggi il 68esimo anniversario dal giorno in cui divenne sovrana del Regno Unito.

Nata il 21 aprile 1926, Elizabeth Alexandra Mary Windsor non aveva ancora 26 anni il 6 febbraio 1952, quando suo padre, Re Giorgio VI, morì d’infarto.

Elisabetta – divenuta automaticamente Regina – fu raggiunta dalla notizia mentre si trovava in visita ufficiale in Kenya, tappa intermedia di un lungo viaggio che avrebbe dovuta portarla, insieme a Filippo, fino ai confini del Commonwealth, in Australia e in Nuova Zelanda. Ma i piani cambiarono, e la coppia reale fu costretta a rientrare precipitosamente a Londra.

In teoria, le regole avrebbero voluto che la casa reale inglese cambiasse nome, assumendo quello del marito della regnante (Mountbatten). Ma il primo ministro britannico di allora, nientemeno che Sir Winston Churchill, si oppose,sostenuto dalla nonna di Elisabetta, Maria di Teck. Così, il 9 aprile 1952, Elisabetta rese noto che la famiglia reale inglese avrebbe continuato a chiamarsi Windsor.

La scelta infastidì Filippo, duca di Edimburgo, che si lamentò con impeccabile aplomb British: “Sono l’unico uomo in tutta la nazione – disse – che non può dare il suo nome ai propri figli”. Qualche anno dopo fu in parte risarcito: nel 1960, dopo la morte di Maria di Teck e le dimissioni di Churchill, ai discendenti dei coniugi reali che non fossero titolari di titoli reali fu concesso di adottare il cognome Mountbatten-Windsor.

Elisabetta fu incoronata nell’abbazia di Westminster il 2 giugno 1953. La cerimonia fu trasmessa per la prima volta in televisione, ad eccezione dei momenti dell’unzione e della comunione. Dopo l’Incoronazione, la Regina e Filippo si trasferirono a Buckingham Palace.

Per avere un’idea del tempo trascorso da allora, basti pensare che, nel corso del suo regno, Elisabetta II ha incontrato ufficialmente ben 11 presidenti degli Stati Uniti. Da Truman a Trump.