Accadde oggi – 6 Agosto 1991: nasce “www”, il primo sito web che ha rivoluzionato Internet

ll 6 agosto 1991, Tim Berners-Lee del Cern lanciò la prima pagina della storia del World Wide Web, concepito per semplificare la comunicazione tra ricercatori. Inizialmente deriso come “inutile”, questo progetto segnò l’alba di una rivoluzione digitale che ha ridefinito il nostro mondo

Il 6 agosto 1991 segna una pietra miliare nella storia della tecnologia e della comunicazione. In questo giorno, al Cern (Organizzazione Europea per la Ricerca Nucleare), l’ingegnere informatico Tim Berners-Lee presentava un’idea destinata a rivoluzionare il mondo: il World Wide Web. Era un semplice sito informativo, ma rappresentava l’inizio di una rivoluzione digitale che avrebbe trasformato il nostro modo di interagire e aperto nuove possibilità di connessione globale. Oggi, a 33 anni dalla sua invenzione, continuiamo a esplorare e ad ampliare le sue infinite potenzialità.

Le origini del progetto

La nascita del World Wide Web può essere fatta risalire all’inizio degli anni ’80, quando Tim Berners-Lee, allora ricercatore presso il Cern, il laboratorio di fisica delle particelle situato a Ginevra, iniziò a concepire l’idea di un sistema per facilitare la comunicazione tra ricercatori. L’ispirazione arrivò in parte osservando le difficoltà nel condividere informazioni scientifiche e documenti tra i colleghi sparsi per il mondo.

Nel marzo 1989, Berners-Lee presentò un documento intitolato “Information Management: a Proposal” al suo supervisore. Questo documento, che inizialmente fu considerato “vago ma interessante”, descriveva un progetto per un sistema di gestione delle informazioni che sarebbe diventato la base del web. L’idea era di creare un “ipertesto” che permettesse agli utenti di collegare documenti e condividere informazioni attraverso una rete globale.

L’architettura del web

Berners-Lee lavorò su questa idea con il supporto del collega belga Robert Cailliau. Nel 1990, i due iniziarono a sviluppare un prototipo che includeva tre componenti fondamentali:

Html (HyperText Markup Language): un linguaggio di markup per creare e strutturare documenti ipertestuali. Uri (Uniform Resource Identifier): un sistema per identificare e localizzare documenti sulla rete. Http (HyperText Transfer Protocol): un protocollo di comunicazione per il trasferimento di documenti ipertestuali tra client e server.

Nel mese di dicembre 1990, il Cern vide completati i primi software per il server e il browser. Berners-Lee realizzò il primo browser web, noto come WorldWideWeb (più tardi ribattezzato Nexus), e il primo sito web, che descriveva il progetto del World Wide Web stesso.

La pubblicazione del primo sito

Dopo mesi di lavoro, il 6 agosto 1991, il primo sito web fu pubblicato all’indirizzo “http://info.cern.ch.” Questo sito forniva informazioni sul progetto www e spiegava come altre persone potessero utilizzare e contribuire a questa nuova rete di comunicazione. All’inizio, il sito era accessibile solo ai dipendenti e collaboratori del Cern. Il 23 agosto 1991, il primo utente esterno al Cern visitò il sito, segnando l’inizio della diffusione del Web al di fuori della comunità scientifica.

Il vero punto di svolta arrivò nel 1993, quando il Cern decise di rendere il World Wide Web una piattaforma open source. Questo permise a chiunque di accedere e contribuire al web senza costi, favorendo una rapida espansione. La creazione del primo browser di massa, Mosaic, da parte dell’Università dell’Illinois, segnò l’inizio di una diffusione esponenziale: i siti web, che nel 1995 erano già 25mila, raggiunsero il milione nel 1999 e il miliardo nel 2014.

Differenza tra web e Internet

Spesso si fa confusione tra il web e Internet, ma sono concetti distinti. Internet è la vasta rete globale di computer che si collegano tra loro utilizzando protocolli standardizzati. È l’infrastruttura fisica e virtuale che supporta la comunicazione tra dispositivi e la trasmissione di dati.Il World Wide Web, invece, è un servizio che gira su Internet. È un sistema di documentazione ipertestuale accessibile attraverso browser web. In altre parole, mentre Internet è la rete che collega i computer, il Web è l’insieme di pagine e contenuti che possiamo navigare grazie a questa rete. La creazione del Web ha reso l’accesso alle informazioni su Internet intuitivo e facilmente navigabile, rivoluzionando la nostra interazione con la rete.

Il futuro del web

Guardando indietro, il 6 agosto 1991 sembra essere non solo una data di innovazione, ma un punto di partenza per una continua evoluzione. L’eredità di Tim Berners-Lee e dei pionieri del Web ci ricorda che, in un mondo in rapido cambiamento, è l’immaginazione e la curiosità a guidare il progresso. Oggi, mentre l’intelligenza artificiale si apre a nuovi orizzonti, siamo chiamati a reinventare la nostra comprensione e a spingere i confini dell’innovazione, proprio come allora.