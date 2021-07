ACCADDE OGGI – 50 anni fa la morte di Jim Morrison

Il leader dei Doors fu trovato senza vita nella vasca da bagno del suo appartamento di Parigi, stroncato probabilmente dall’eroina – Negli anni, però, non sono mancate altre ricostruzioni (più o meno fantasiose) della sua morte

Il 3 luglio del 1951, esattamente 50 anni fa, moriva a Parigi Jim Morrison, leader della storica band americana “The Doors”. Doveva ancora compiere 28 anni.

Vera icona popolare, Jim Morrison non fu soltanto un cantautore: grazie ai suoi testi e alle sue prese di posizione divenne un punto di riferimento per la controcultura rivoluzionaria della seconda metà degli anni 60. Ancora oggi è ricordato come uno dei musicisti più carismatici del 900, oltre che come una sorta di incarnazione del concetto di inquietudine giovanile.

Alla costruzione del suo mito contribuì anche la scomparsa prematura, tuttora avvolta da un alone di mistero. In base alla versione ufficiale, il corpo di Jim Morrison fu trovato nella vasca da bagno dell’appartamento che condivideva nella capitale francese con Pamela Courson, sua storica compagna. La causa del decesso fu individuata in un’insufficienza cardiaca causata probabilmente da un’overdose di eroina, che si rivelò fatale su un fisico già indebolito dall’abuso di alcol e di droghe.

Tuttavia, sul corpo del cantante non fu mai eseguita l’autopsia e la pratica della sepoltura fu sbrigata molto rapidamente. Queste circostanze hanno alimentato i sospetti, spingendo i fan di tutto il mondo a elaborare teorie più o meno fantasiose sulle ultime ore di vita del loro beniamino.

Quella più estrema è anche una delle più ricorrenti in questi casi (basti pensare a Elvis o a Marylin Monroe), perché ha a che vedere con l’incapacità umana di accettare la morte. Secondo una tesi circolata per molto tempo, Jim Morrison avrebbe solo inscenato la propria morte, beffando tutti, per poi condurre una vita appartata. Negli anni, come sempre, non sono mancati gli avvistamenti e le fotografie a sostegno di questa ricostruzione consolatoria. A insinuare qualche dubbio sulla morte di Jimbo ha contribuito di recente anche Ray Manzarek, ex tastierista dei Doors, che nel 2008 ha propinato al Daily Mail la storia secondo cui Morrison si starebbe godendo la vita alle Seychelles.

Purtroppo, la verità è che nessuna teoria potrà mai essere confermata né smentita. L’unica testimone oculare dei fatti accaduti quella notte, la compagna Pam, e stata trovata morta appena tre anni dopo Jim Morrison. Se custodiva un segreto, lo ha portato via con sé.