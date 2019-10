ACCADDE OGGI – 007: Bond, il primo film 57 anni fa – VIDEO

Il 5 settembre 1962 usciva al cinema “Agente 007 – Licenza di uccidere”, primo capitolo cinematografico della saga di spionaggio per antonomasia: un film-icona per la cultura pop del 900

– Mister…?

– Bond. James Bond.

Era il 5 settembre 1962 quando Sean Connery pronunciava per la prima volta le tre parole che lo hanno fatto diventare un’icona pop del Novecento. Oggi, 57 anni fa, nelle sale di tutto il mondo usciva “Agente 007 – Licenza di uccidere”, primo capitolo cinematografico della saga di spionaggio per antonomasia, partorita dalla penna di Ian Fleming.

Il franchise di Bond è il più longevo fra quelli ancora in produzione e conta complessivamente 24 film. Fra tutti, però, il primo rimane quello che ha lasciato più tracce nella memoria collettiva.

Non serve essere appassionati di cinema per ricordare Connery che, indossando lo smoking più famoso di Hollywood, si accende una sigaretta e scandisce: “Bond. James Bond”. E dire che, all’inizio, il ruolo era stato offerto a Cary Grant, il quale però decise di tirarsi indietro perché – già 58enne – si sentiva troppo vecchio per impegnarsi in una saga pluriennale. In effetti, all’epoca Connery aveva solo 32 anni e in seguito continuò a indossare i panni di Bond fino al 1971, per un totale di 6 film.

Altrettanto memorabile la prima Bond-girl di sempre, la svizzera Ursula Andress, che in un’altra scena di culto riemerge dal mare come una Venere botticelliana postmoderna, vestita di un bikini bianco.

E poi il Dr. No, cattivissimo membro dell’organizzazione criminale Spectre, che non leva mai i suoi guanti di pelle nera e lucida. Fleming scelse il nome di questo personaggio per il titolo originale del libro come del film, che, come spesso accade, è stato poi stravolto (felicemente, in questo caso) nella versione italiana.

A guardarla oggi, la pellicola uscita nel nostro Paese è più invecchiata nell’audio che nel video: alcune parole inglesi, infatti, furono tradotte con termini che oggi suonano obsoleti, come “indipendente” anziché freelance o “transistòri” per transistor.

Infine, i soldi. “Agente 007 – Licenza di uccidere” fu realizzato con un budget di appena un milione di dollari, il più basso di sempre. Un affare eccezionale, visto che gli incassi arrivarono a 16 milioni soltanto negli Stati Uniti.

Ma se il primo film di 007 non bastasse, c’è anche un altro motivo per considerare storico quel giorno di 57 anni fa: il 5 settembre 1962 nei negozi di dischi uscì «Love me do», singolo d’esordio dei Beatles. Non male per un venerdì qualsiasi, no?