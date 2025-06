Abramovich nei guai giudiziari se non invierà all’Ucraina il ricavato della vendita del Chelsea, pari a 2,9 miliardi di euro

Il Governo britannico guidato dal laburista Keir Starmer incalza il tycoon russo che ha di recente venduto il club calcistico Chelsea: o invierà il ricavato all’Ucraina o finirà in tribunale

Il governo britannico è pronto a fare causa e a portare in tribunale il tycoon russo Roman Abramovich se non invierà all’Ucraina il ricavato della vendita del club calcistico del Chelsea, che ammonta a una somma pari a 2,9 miliardi di euro. E’ quanto riferisce l’agenzia Reuters citando una dichiarazione della Cancelliera dello Scacchiere, Raquel Jane Reeves, e del ministro degli Esteri, David Lammy, a nome del Governo britannico.

I rappresentanti legali dell’ex proprietario del Chelsea difendono Abramovich sostenendo che il miliardario russo in realtà non ha accesso diretto ai fondi ricavati dalla vendita del club calcistico londinese e che perciò non può materialmente inviarli a Kiev. Ma la contesa non finirà certamente qui.