Hermès continua la sua corsa con una crescita a doppia cifra nel primo trimestre 2022: vendite +33%

Guerra e lockdown in Cina non fermano l’ascesa di Hermès che segna un risultato da record nel primo trimestre del 2022 sostenuto dalle vendite nell’area Americhe (+44%)

Hermès continua la sua corsa: nel primo trimestre 2022 il colosso francese del lusso sfonda il +30% di vendite battendo anche le attese degli analisti. Nonostante la guerra in Ucraina e i lockdown in Cina, le vendite della griffe parigina hanno raggiunto i 2,76 miliardi di euro nei primi tre mesi del 2022, con un aumento del 33% rispetto allo stesso periodo del 2021, sostenute soprattutto dalle vendite in America e in Europa, spinte dall’accelerazione di tutte le linee di business e dalla crescita sostenuta della Pelletteria. Dopo la seduta negativa registrata ieri mercoledì 13 aprile, il titolo oggi alla borsa di Parigi sale del 1,12% a 1.264 euro.

”Nonostante un contesto ancora incerto, il gruppo sta accelerando gli investimenti strategici, le assunzioni e la formazione per supportare la crescita di tutte le attività”, ha affermato Axel Dumas, presidente del gruppo. “Per il 2022, gli impatti del contesto sanitario sono ancora difficili da valutare. Nel medio termine, nonostante le incertezze economiche, geopolitiche e finanziarie nel mondo, il gruppo conferma un ambizioso obiettivo di crescita del fatturato a cambi costanti”, precisa il gruppo.

Il mercato del lusso apre il 2022 con il botto, confermando un trend di inarrestabile ascesa non solo per Hermès, ma anche per Ferragamo (tornata in attivo dopo due anni) e LVMH che hanno registrato un primo trimestre 2022 più che positivo.

Hermès continua la sua corsa: solida crescita internazionale

Hermès è stato il primo gruppo di lusso ad annunciare la chiusura dei suoi negozi in Russia all’inizio del conflitto in Ucraina. Il produttore di selleria e pelletteria ha tre negozi a Mosca e impiega 60 persone. L’apertura di un quarto negozio a San Pietroburgo prevista per giugno è stata invece sospesa. “L’impatto non è significativo per il gruppo”, ha spiegato Eric du Halgouët, chief financial officer, durante una conference call, “Le vendite in Russia rappresentano meno dell’1% delle vendite del gruppo”, che non aveva attività in Ucraina. Inoltre, Hermès “rispetta perfettamente la legislazione e non vende alla lista di oligarchi” che gli è stata inviata.

Per quanto riguarda la situazione in Cina, Hermes ha avuto un inizio d’anno “eccezionale”, secondo il cfo, fino a marzo, quando sono iniziati i primi confinamenti. Attualmente Hermes, che ha 26 negozi in Cina, ha tre negozi chiusi a Shanghai. Tuttavia, il gruppo si dice “fiducioso” e sottolinea di aver conquistato nuovi clienti in Cina.

Vendite per area geografica al 31 marzo 2022

Hermès continua la sua corsa: a fine marzo 2022, tutte le aree geografiche hanno registrato una forte crescita. Le vendite hanno accelerato nei negozi del gruppo con un aumento del 28% rispetto al 2021. La rete ha continuato a svilupparsi con aperture ed estensioni di negozi e il rafforzamento delle vendite online in tutto il mondo.

L’Asia escluso il Giappone (+20%) ha beneficiato all’inizio dell’anno di un ottimo Capodanno cinese e di un’attività sostenuta, soprattutto in Tailandia, Singapore e Australia. Da metà marzo, la Grande Cina è stata penalizzata da nuove restrizioni sanitarie e da alcune chiusure di negozi, in particolare a Shanghai e Shenyang. I negozi Pacific Place a Hong Kong e One Central a Macao hanno riaperto rispettivamente a gennaio e febbraio dopo la ristrutturazione. Un nuovo negozio ha aperto a Zhengzhou alla fine di marzo, il primo negozio di Hermès nella provincia cinese di Henan. A marzo, dopo New York e Parigi, si è tenuto a Bangkok, in Tailandia, l’evento HermèsFit dedicato agli accessori di moda sul tema dello sport.

Il Giappone (+17%) ha proseguito la sua crescita sostenuta, “basata sulla fedeltà dei clienti locali e sul successo delle collezioni”, si legge in una nota del gruppo.

Le Americhe (+44%) hanno registrato una forte accelerazione a fine marzo, grazie a un buon slancio negli Stati Uniti. Il negozio South Coast Plaza ha riaperto sulla costa californiana a Costa Mesa, vicino a Los Angeles, dopo una ristrutturazione e un ampliamento.

L’Europa esclusa la Francia (+44%) e la Francia (+40%) hanno beneficiato di una base di confronto favorevole e hanno ottenuto una crescita sostenuta in particolare in Gran Bretagna, Germania, Italia e Spagna. In Francia, la dodicesima edizione del Saut Hermès si è svolta con successo per la prima volta al Grand Palais Éphémère al Champ-de-Mars di Parigi.

Vendite per linea di business al 31 marzo 2022

A fine marzo 2022, tutti i business confermano un forte slancio e beneficiano dell’accelerazione della divisione Prêt-à-porter e accessori, degli orologi e delle altre linee di business Hermès (gioielleria e articoli per la casa).

La crescita della Pelletteria e della Selleria (+16%) si basa sull’aumento della capacità produttiva e sulla domanda sostenuta. Due nuovi laboratori sono stati annunciati per il 2025 e il 2026, a L’Isle-d’Espagnac (Charente) e Loupes (Gironda), il 23° e il 24° sito di produzione di pelletteria e daranno lavoro a circa 500 artigiani. Si aggiungeranno ai tre siti in costruzione a Louviers (Eure) nel 2022, La Sormonne (Ardenne) nel 2023 e Riom (Puy-de-Dôme) nel 2024.

Hermès continua la sua corsa grazie anche alla linea di business Prêt-à-porter e accessori (+44%) che ha confermato una crescita notevole, trainata dal successo delle collezioni prêt-à-porter, accessori moda e calzature. La sfilata donna autunno-inverno 2022 tenutasi a marzo alla Garde républicaine di Parigi ha riscosso un grande successo, dopo quello della collezione uomo presentata al Mobilier national in gennaio.

Anche la linea di business Seta e Tessuti (+27%) ha registrato una buona performance, “beneficiando di un’offerta arricchita da nuovi utilizzi e nuovi know-how in termini di materiali e formati”.

Profumo e Bellezza (+18%) sono trainati dalle creazioni e dalle proposte olfattive della maison francese. La linea Hermès Beauty ha lanciato un quarto capitolo a marzo con un nuovo approccio al colorito Hermès Plein Air.

Gli orologi (+62%) hanno ottenuto una performance eccezionale. Il nuovo orologio Arceau, Le temps voyageur ha riscosso un grande successo al salone internazionale Watches and Wonders di Ginevra a fine di marzo.

Le altre linee di business di Hermès (+37%) hanno confermato il loro slancio, grazie all’Homeware e alla Gioielleria. La collezione di stoviglie Soleil d’Hermès, con disegni geometrici di sole, sarà presentata a giugno a Milano.