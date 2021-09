“2021: Miracolo a Roma” oggi la presentazione del libro di Macchiati

Presentazione online oggi pomeriggio alle 18 di “2021: Miracolo a Roma”, il nuovo libro dell’economista Alfredo Macchiati, edito da goWare. Il link per collegarsi

Presentazione virtuale oggi pomeriggio a Roma del nuovo libro dell’economista Alfredo Macchiati (“2021: Miracolo a Roma” edito da goWare) sui contenuti di un possibile rilancio della Capitale proprio alla vigilia delle attesissime elezioni amministrative di domenica.

Del libro discuteranno – come si evince dalla locandina sotto pubblicata – il presidente degli Aeroporti di Roma ed ex ministro, Claudio De Vincenti, l’ex ministro e attuale vicepresidente dell’Irefi, Linda Lanzillotta – che ha scritto la prefazione del libro -, il Direttore della School of Government della Luiss, Giovanni Orsina e l’ex presidente di Enel e Acea e attuale presidente di Fise Assoambiente, Chicco Testa.

Modererà il dibattito Stefano Cingolani, firma de Il Foglio.

È possibile collegarsi alla presentazione a partire dalle ore 18 usando questo link oppure rimanendo su questa pagina: