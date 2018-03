10 anni di Bitcoin raccontati dalla nuova infografica Unicusano

2008/2018: la prima e più celebre criptovaluta compie dieci anni e la Facoltà di Economia dell’Università Niccolò Cusano ne disegna una panoramica attraverso una dettagliata infografica

Il 2017 è stato l’anno della definitiva consacrazione delle valute elettroniche: non solo Bitcoin ma anche Ethereum, Litecoin e Ripple hanno vissuto un’esplosione del proprio valore unitario che ha attirato una grande attenzione da parte di investitori e media sul mondo delle criptovalute.

La Facoltà di Economia dell’Università Telematica Niccolò Cusano ha raccolto dati, grafici e curiosità sui primi dieci anni di storia del Bitcoin in una nuova infografica che, senza pretese di completezza, fotografa un fenomeno di grande interesse per il mondo della finanza e non solo.

L’infografica affronta punto dopo punto le tappe più importanti della storia del Bitcoin, dall’ideazione ad opera del misterioso Satoshi Nakamoto al successo globale delle “mining-farm” cinesi e della Blockchain. Dieci anni di storia e dieci (più una) curiosità, per conoscere più a fondo come funzionano le criptovalute e quali sono le loro potenzialità. La parte finale dell’infografica offre una panoramica delle principali monete elettroniche e mette in evidenza le loro caratteristiche peculiari così come la grande fase di espansione degli ultimi mesi e l’inaspettato quanto violento crollo di gennaio.

Il destino del Bitcoin e delle altre criptovalute non è ancora chiaro e per molti il confine tra speculazione finanziaria e solido investimento è assai sfumato per via dell’estrema volatilità che caratterizza le monete elettroniche. Dai dati emersi è però evidente che il processo di digitalizzazione che hanno vissuto le nostre vite negli ultimi decenni avrà i suoi effetti anche nel mondo monetario, e l’esempio del Bitcoin è solo la punta di un iceberg di sconosciute proporzioni.





Infografica a cura dell’Università Niccolò Cusano.