Zelensky parla chiaro agli italiani: “O ci aiutate a difenderci o sarete costretti ad andare voi in guerra”

O gli italiani danno le armi necessarie all’Ucraina per contrastare la Russia o rischiano di dover andare direttamente al fronte: più chiaro di così il Presidente ucraino Zelensky non poteva essere

Non è una novità che il coraggioso Presidente dell’Ucraina, Volodymir Zelensky, sia un abile comunicatore. E nel viaggio lampo a Roma ne ha dato ampia prova. Prima davanti al Papa dove ha espresso tutto il suo “rispetto” per Francesco ma ha detto con chiarezza che “l’Ucraina non ha bisogno di mediatori”. E poi da Bruno Vespa a Porta a Porta dove ha fatto un discorso molto franco agli italiani andando subito al sodo con queste parole :”Immaginiamo che Putin arrivi nel Paesi della Nato. Allora dovrete mandare i vostri cittadini, i vostri padri e i vostri figli a fare questa guerra perché siete membri dell’Alleanza. Sono pragmatico, ma la vostra società deve capire che è meglio aiutare l’Ucraina che mandare poi i propri cittadini a combattere”. Chiaro, chiarissimo, con buona pace dei pacifisti a senso unico che vivono sulla luna. Up senza riserve per Zelensky.