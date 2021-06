Winston Churchill: “The Moat” il dipinto di proprietà della famiglia Onassis in asta da Phillips

Dipinta nell’agosto 1921, l’opera fu donata a Onassis dall’anziano statista intorno al 1961, dove fu esposta nel salone dello yacht Onassis, il Christina

Uno straordinario emblema della celebre amicizia tra il primo ministro britannico Sir Winston Churchill e il magnate della navigazione greca Aristotele Onassis, The Moat, Breccles sarà offerto nella vendita serale di arte contemporanea e 20th Century di Phillips il 23 giugno 2021, stimata a $ 1.500.000-2.000.000.

Il 16 gennaio 1956, i due furono presentati dal figlio di Churchill, Randolph, a una cena tenutasi a casa di Emery e Wendy Reves a La Pausa, in Francia. Onassis ha presto invitato Churchill a cenare sul Christina all’inizio di febbraio e due giorni dopo l’evento ha entusiasmato Clementine: “Abbiamo cenato con gli Onassis sul loro yacht due sere fa. È un uomo straordinario. Voleva prestarci lo yacht per andare a Ceylon! È la struttura più bella che abbia mai visto a galla.”

La fama e il fascino di Christina come il “superyacht” originale si devono a ospiti illustri e glamour come Richard Burton, Elizabeth Taylor, Marilyn Monroe, Frank Sinatra e John F Kennedy e Jacqueline Kennedy, in seguito Jackie Onassis, che incontrò per la prima volta Churchill sul Cristina.