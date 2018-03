Welfare aziendale: Generali Italia lancia Welfare Index PMI 2018

Presentazione al Salone Delle Fontane a Roma del terzo Rapporto annuale e premiazione dei migliori progetti di welfare – Le 10mila interviste, in tre anni, alle Pmi dei 6 settori produttivi fotografano un trend di crescita delle imprese attive nel welfare.

“Diffondere la cultura del welfare aziendale per incentivare tra le piccole e medie imprese l’utilizzo di buone pratiche di welfare”. Questo l’obiettivo di Welfare Index PMI, l’iniziativa – giunta alla terza edizione – promossa da Generali Italia, con la partecipazione delle maggiori confederazioni italiane: Confindustria, Confagricoltura, Confartigianato e Confprofessioni.

“Dopo tre anni, il successo dell’iniziativa cresce ancora, come dimostra il coinvolgimento nell’indagine di oltre 4.000 aziende nel 2018, il 20% in più rispetto allo scorso anno”, spiega la nota di Generali Italia

Con 10mila imprese intervistate nelle tre edizioni, la ricerca condotta da Innovation Team, mira a raggiungere una mappatura sempre più completa della diffusione del welfare aziendale in Italia.

In questi anni Welfare Index PMI ha anche offerto alle imprese un servizio gratuito per misurare il loro livello di welfare attraverso la piattoforma www.welfareindexpmi.it, dove gli imprenditori possono anche accedere alle novità fiscali e regolamentari sul welfare aziendale.

“Alle 4.014 imprese coinvolte quest’anno – spiega l’azenda del Leone – è assegnato il Rating Welfare Index PMI, che raggruppa le aziende in 5 classi con un valore crescente da 1W a 5 W. Lo scopo è di permettere alle imprese di conoscere il proprio livello di welfare e comunicarlo in modo immediatamente riconoscibile, facendo diventare l’impegno nel welfare un vantaggio competitivo. Le 38 aziende che quest’anno hanno ottenuto le 5W (rispetto alle 22 del 2017) sono storie d’eccellenza, che si contraddistinguono per aver attuato un ampio ventaglio di iniziative per il benessere dei lavoratori e delle loro famiglie, spesso attraverso soluzioni originali e innovative”.

Welfare Index PMI si rivolge alle imprese di 6 settori – agricoltura, industria, artigianato, commercio e servizi, studi e servizi professionali e terzo settore – e prende in esame le aziende della fascia tra 6 e 1000 dipendenti.

Le novità del welfare in Italia verranno illustrate nel “Rapporto Welfare Index Pmi 2018”, che verrà presentato il prossimo 10 aprile a Roma presso il Salone Delle Fontane, situato al centro dell’Eur. Durante l’evento di presentazione – patrocinato dalla Presidenza del Consiglio – saranno premiate le prime tre classificate per ogni settore e attribuite 4 menzioni speciali alle migliori piccole e medie imprese in diversi ambiti.

Marco Sesana, Country Manager e Amministratore Delegato di Generali Italia: “Da tre anni mettiamo in campo le nostre competenze di assicuratore, assieme alle principali confederezioni nazionali, per promuovere attraverso il welfare aziendale la crescita delle imprese, dei lavoratori e delle loro famiglie. Con Welfare Index Pmi, poniamo l’attenzione sui grandi bisogni sociali: sanità e assitenza, conciliazione e sostegno al lavoro, giovani, formazione e istruzione. Temi di grande impatto sociale sui quali siamo fortemente impegnati”.