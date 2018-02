Weinstein in bancarotta dopo lo scandalo abusi

A causa dello scandalo che ha travolto il noto produttore di Hollywood, la Weinstein Company, casa cinematografica fondata dallo stesso Harvey Weinstein e da suo fratello Robert, dichiarerà bancarotta.

Dallo scandalo per abusi sessuali al fallimento. Secondo i media americani la Weinstein Company, casa cinematografica fondata da Harvey Weinstein e da suo fratello Robert, dichiarerà bancarotta. La notizia è arrivata due settimane dopo che il procuratore dello stato di New York ha stabilito le condizioni per l’acquisizione degli studios.

La vicenda legata allo scandalo degli abusi sessuali da parte dell’influente produttore di Hollywood e le dozzine di denunce presentate contro Weinstein, che ha prodotto film pluri-premiati.

“Pur riconoscendo che questa soluzione è estremamente dannosa per i nostri dipendenti, i nostri creditori e tutte le potenziali vittime, il board non ha altra scelta se non adottare l’unica opzione praticabile per massimizzare il valore residuo del società: un processo ordinato di bancarotta”, ha spiegato il cda in una dichiarazione riportata sul Los Angeles Times. Anche il New York Times ha pubblicato la stessa versione.

I due quotidiani parlano del fallimento delle trattative per l’acquisizione degli studios da parte di un gruppo di investitori guidati da un ex funzionario dell’amministrazione Obama, Maria Contreras-Sweet. Gli investitori sarebbero stati pronti a rilevare la Weinstein Company per una cifra che, secondo i report circolati nei giorni scorsi, si aggirerebbe sui 500 milioni di dollari.

Poi però il procuratore generale di New York ha avviato un’azione legale contro Weinstein, suo fratello e la società, fissando le condizioni di vendita per paura che l’imminente operazione potesse lasciare a bocca asciutta la vittime degli abusi di cui è stato accusato il produttore, che al momento non risulta ancora imputato.