Webuild si aggiudica un altro tratto di ferrovia in Romania portando a 2 miliardi i contratti del 2022

Il nuovo contratto di Webuild rientra nel potenziamento del corridoio RenoDanubio della rete ferroviaria transeuropea di trasporto TEN-T. Occupati 1300 addetti

Prosegue la crescita di Webuild in Romania, dove l’italiana Webuild (ex Impregilo-Salini), uno dei maggiori player mondiali nella realizzazione di grandi infrastrutture complesse, si è aggiudicato in consorzio con Salcef un nuovo contratto del valore complessivo di 441 milioni di euro per potenziare il corridoio RenoDanubio della rete ferroviaria transeuropea di trasporto TEN-T.

Il nuovo contratto riguarda l’ammodernamento e al raddoppio del Lotto 4 di una delle più importanti linee ferroviarie in Romania, la Caransebes-Timişoara-Arad. Pochi giorni fa il Gruppo aveva firmato in consorzio anche il contratto del lotto 3, del valore di 291 milioni di euro, dopo quello per la realizzazione del lotto 4 della linea ferroviaria che collegherà Cluj-Napoca a Episcopia Bihor.

Salgono a 2 miliardi i contratti in Romania per il 2022

I contratti aggiudicati e in corso di finalizzazione in Romania salgono così a un valore complessivo di 2 miliardi di euro per quest’anno, finanziati per la maggior parte da fondi europei del Programma Operativo per le Grandi Infrastrutture (POIM).

I lavori saranno eseguiti da Webuild, in quota al 72,7% e leader del consorzio realizzatore, con Salcef (al 27,3%). Per la sua realizzazione, si stima che saranno occupate 1.300 persone, diretti e di terzi, per un totale di 1900 persone previste sui due lotti 3 e 4.

I lavori prevedono anche 12 ponti, di cui uno da 635 metri, 4 sovrapassi e 6 stazioni

Commissionato da CFR, per conto del Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture romeno, il contratto prevede la progettazione e l’esecuzione dei lavori di ammodernamento di circa 55 chilometri di linea ferroviaria tra Ronat e Arad Nou, nella Romania occidentale. È inoltre prevista la realizzazione di un ponte metallico sul fiume Mures, con una campata centrale di 180 metri e una lunghezza complessiva di 635 metri, di ulteriori 11 ponti e 4 sovrappassi stradali e di sei stazioni ferroviarie.

La linea Caransebes-Timişoara-Arad nel suo complesso contribuirà ad aumentare la velocità di transito e la capacità di traffico ferroviario tra le città di Bucarest e Timişoara. Sulla nuova linea, i treni passeggeri potranno infatti raggiungere 160 chilometri orari, mentre le merci potranno viaggiare fino a 120 chilometri all’ora.

In Romania sono in corso anche la prima autostrada sui Carpazi e il ponte di Braila di 2 km

Webuild è inoltre attualmente impegnata anche nei lavori dei Lotti 5 e 3 dell’Autostrada Sibiu-Pitesti, la prima autostrada che attraverserà i Carpazi, oltre che nell’ammodernamento di 120 chilometri di linea ferroviaria tra Frontieră, Curtici e Simeria, progetto suddiviso in tre lotti che prevede anche la realizzazione di ponti e viadotti e l’ammodernamento delle stazioni.

Di rilievo è anche il progetto per la realizzazione del Ponte di Braila: con i suoi 1.975 metri di lunghezza e una campata centrale di 1.120 metri, sarà il secondo ponte sospeso più lungo dell’Europa continentale.