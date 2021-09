WeBuild: maxi contratto in Norvegia

Il gruppo, con il consorzio Sotra Link, si è aggiudicato un contratto da oltre 1 miliardo di euro per la costruzione e la gestione di un sistema viario e di ponti. Ottima accoglienza in Borsa

In una giornata negativa (ma in recupero) per Piazza Affari, il titolo Webuild viaggia in netta controtendenza guadagna l’1,47% a 2,348 euro. A spingere le azioni del colosso guidato da Pietro Salini è la notizia relativa al nuovo contratto da oltre un miliardo di euro firmato in Norvegia insieme al consorzio Sotra Link per la costruzione e la gestione del sistema viario e di ponti definito “RV.555 Sotra Connection PPP Project”. Si tratta di un sistema costituito da strade, tunnel, ponti e viadotti, da realizzare nella contea occidentale di Vestland.

Webuild, si legge nella nota della società, “partecipa al progetto con una quota del 35% del consorzio Sotra Link per l’esecuzione dei lavori di progettazione e costruzione, e con una quota del 10% della società di progetto cui faranno capo anche le attività di operation & maintenance”. Il closing dell’operazione è previsto nel primo trimestre del 2022.

Il contratto “porta a 10,6 miliardi il valore totale consolidato dei nuovi ordini che Webuild ha acquisito, ha in corso di finalizzazione o per cui risulta migliore offerente da inizio anno, e a cui vanno aggiunti gli ulteriori 13 miliardi relativi al contratto per la realizzazione della prima linea ferroviaria ad alta velocità in Texas”. Ricordiamo inoltre che nei giorni scorsi WeBuild si è aggiudicata un contratto per la realizzazione di due tratte della Pedemontana Lombarda, e una nuova commessa relativa ai lavori di ampliamento di una sezione dell’autostrada I-40 in North Carolina.

Il progetto norvegese prevede un ponte sospeso largo 30 metri e lungo 900, con piloni alti 144 metri, mentre il sistema viario include la realizzazione di 12,5 chilometri di tunnel (inclusi quelli secondari), 19 sottopassi stradali e pedonali, 23 accessi ai tunnel, 22 ponti e viadotti e 14 km di piste pedonali e ciclabili. “La Norvegia è un mercato di valore strategico per Webuild. Siamo in Norvegia da oltre 15 anni e abbiamo potuto constatare che valori parte del dna del Gruppo come l’innovazione, la sostenibilità, l’inclusione sono elementi fondanti per il Paese che ci ospita – ha commentato l’Ad Pietro Salini -. Questa condivisione di valori, insieme alla spinta che il governo norvegese sta imprimendo agli investimenti in infrastrutture e in digitalizzazione, ci portano a vedere la Norvegia come un partner di riferimento ideale, con cui vogliamo lavorare e dove vogliamo investire nel lungo periodo”.