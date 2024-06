Volkswagen scommette sulle auto elettriche e stacca un assegno da 5 miliardi di dollari per Rivian: il titolo vola

L’accordo prevede la creazione di una joint venture paritetica che consentirà alle due società di condividere la tecnologia. La Vw investirà inizialmente un miliardo di dollari nella Rivian e altri 4 miliardi di dollari entro il 2026

Sembra una favola dei fratelli Grimm: da una parte una società povera di cassa, ma ricca di idee, dall’altra un cavaliere bianco che viene a salvarla. E’ il caso di Rivian, la startup Usa di auto elettriche che è stata adocchiata dal colosso Volkswagen e che le ha staccato un assegno da 5 miliardi di dollari. Tramite di essa punta a gettare un guanto di sfida alla concorrente Tesla puntando su un settore in altre case automobilistiche iniziano a credere meno. La notizia, resa nota ieri notte dopo la chiusura di Wall Street, è rimbalzata oggi nel post-trading portando il titolo di Rivian in rialzo fino al 50%.

E’ l’unione di due mondi: da una parte il colosso del vecchio continente che deve ripensare alle proprie strategie, dall’altra una giovane statunitense ricca di belle speranze, ma povera in cassa. Il colosso di Wolfsburg ha annunciato che investirà fino a 5 miliardi di dollari (oltre 4,66 miliardi di euro) nel produttore di auto elettriche statunitense Rivian Automotive, rivale di Tesla. L’accordo prevede la creazione di una joint venture paritetica che consentirà alle due società di condividere la tecnologia. La Vw investirà inizialmente un miliardo di dollari nella Rivian e altri 4 miliardi di dollari entro il 2026.

Rivian navigava in acque difficili

Fondata nel 2009, la Rivian ha registrato una perdita netta di oltre 1,4 miliardi di dollari nei primi tre mesi di quest’anno. A marzo aveva stoppato i progetti di espansione con uno stabilimento in Georgia: perdendo 39mila dollari per ciascun veicolo prodotto. A fronte della liquidità versata, Rivian può mettere a disposizione dei tedeschi la propria tecnologia da utilizzare nei veicoli elettrici VW e la possibilità di sviluppare veicoli a batteria e software di “prossima generazione”, software-defined (Sdv).

Il mondo dell’elettrico in ripensamento

Il matrimonio tra queste due parti, inatteso, è però un consolidamento per far fronte alle acque avverse del periodo. Ford Motor sta tagliando la spesa per i veicoli elettrici di 12 miliardi di dollari, General Motors ha detto recentemente, come ricorda Bloomberg, che ci vorranno “decenni” per sviluppare il mercato elettrico. Qui da noi, la Acc, la joint venture tra Stellantis, Mercedes-Benz Group +0,61% e TotalEnergies incaricata di realizzare tre gigafactory in Europa, ha ritardato i piani. Anche il leader del mercato, Tesla, sta affrontando vendite deludenti e margini di profitto in calo.