Volkswagen, profit warning: auto ko in Borsa

Volkswagen lancia a sorpresa un profit warning che si abbatte sui titoli automotive di tutta Europa. Il colosso automobilistico tedesco ha tagliato le prospettive a medio termine per l’utile operativo e le vendite, spiegando che a causare la revisione è stato il rallentamento dell’industria tedesca.

In particolare, ora per il quinquennio 2016-2020 Vw si aspetta profitti operativi in crescita di almeno il 25%, mentre nelle precedenti stime si parlava di “oltre il 30%”.

Volkswagen ha tagliato anche le sue previsioni sulla crescita delle vendite a medio termine, passata da oltre il 25 al 20%.

Dopo il profit warning arrivato da Wolfsburg, un’ondata di vendite si è abbattuta su tutto il settore europeo dell’auto. L’indice Euro Stoxx 500 dell’auto è in calo dell’1,4% ed è il peggiore tra i diversi comparti in Europa.

Il titolo di Volkswagen perde il 3%, ma le vendite stanno penalizzando tutti i principali costruttori, da Fca (-2,3%) alla sua promessa sposa Peugeot (-2,7%), passando per Renault (-1,2%), Continental (-1,4%) e Daimler (-1%).

Questo in attesa che si chiarisca la portata del possibile accordo sui dazi Usa-Cina, uno degli aspetti che più penalizza le performance in Borsa dei titoli del comparto.