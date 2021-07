Volkswagen: piano “elettrico” da 63 miliardi e jv con Enel X

Grazie alla nuova strategia sull’elettrificazione, il gruppo ha alzato le previsioni sulla redditività – In arrivo altre 3mila stazioni di ricarica nel nostro Paese

Volkswagen ha lanciato un piano da 63 miliardi ribattezzato New Auto. L’obiettivo è sostenere e fare evolvere l’automobile come mezzo principale della mobilità individuale, che secondo l’ad Herbert Diess nel 2030 sarà elettrica, autonoma e fortemente condivisa.

Proprio grazie alla nuova strategia sull’elettrificazione, il gruppo ha alzato le previsioni sulla redditività, portando dal 7-8 all’8-9% l’obiettivo per il margine operativo nel 2025.

“Un mercato dei motori termici robusto finanzierà e accelererà la transizione verso le auto elettriche” e i margini dell’elettrico miglioreranno, “con costi di produzione e delle batterie più bassi”, scrive Volkswagen.

A livello territoriale, la Cina dovrebbe svolgere un ruolo cruciale per il successo della nuova strategia New Auto. Nel Paese del Dragone, infatti, il gigante automobilistico tedesco sta rapidamente implementando il portafoglio di prodotti elettrici e costruendo un nuovo centro di ricerca.

Per quanto riguarda gli Stati Uniti, “il piano di elettrificazione dell’amministrazione Biden offre un’opportunità unica, avendo già costruito un’infrastruttura di ricarica aperta e investito nella transizione verso l’elettrico a Chattanooga”, spiega ancora Diess. Volkswagen sta presentando una vasta gamma di veicoli elettrici a batteria su misura per il mercato Usa ed è quindi ben posizionata per partecipare alla futura crescita del mercato.

In Italia, infine, Volkswagen ha creato con Enel X una joint venture paritaria che installerà oltre tremila punti di ricarica ad alta potenza (fino a 350 chilowattora ciascuno) in 700 località diffuse su tutto il territorio nazionale.

Con Volkswagen “condividiamo una visione comune sull’elettrificazione globale dei trasporti – commenta Francesco Venturini, amministratore delegato di Enel X – quindi una partnership con loro è venuta naturale per noi: la transizione energetica richiede lavoro di squadra. L’industria automobilistica dell’Ue e il settore energetico dispongono delle competenze e dei mezzi necessari per realizzare la transizione energetica il più rapidamente possibile, con l’elettrificazione dei trasporti come una delle sue strade principali. Per raggiungere questo obiettivo, stiamo unendo le forze con Volkswagen e l’intero settore automobilistico nella progettazione e implementazione di soluzioni di mobilità elettrica che siano accessibili e convenienti per tutti i conducenti, oltre che sicure e sostenibili”.