Volkswagen investe 11 miliardi nell’auto elettrica entro il 2024

In tutto, gli investimenti “nell’auto del futuro” arriveranno a 19 miliardi entro i prossimi cinque anni – Il gruppo punta a vendere un milione di auto elettriche da qui al 2025 con il solo marchio Volkswagen

Nei prossimi cinque anni, fra il 2020 e il 2024, Volkswagen investirà 19 miliardi di euro nell’auto del futuro. Di questa cifra, 11 miliardi saranno destinati all’auto elettrica. Lo ha annunciato giovedì 19 dicembre il colosso automobilistico tedesco, confermando la svolta alla politica industriale impressa dai vertici del gruppo sulla scia del dieselgate.

In particolare, il gruppo punta a vendere un milione di auto elettriche da qui al 2025 con il solo marchio Volkswagen. L’anno prossimo il gigante di Wolfsburg lancerà sul mercato 8 modelli elettrici o ibridi fra i 34 nuovi modelli presentati.

Per quanto riguarda invece l’andamento finanziario, il gruppo ha confermato di mirare a una redditività operativa complessiva compresa tra il 4 e il 5 per cento per il 2019, con l’obiettivo di salire al 6% nel 2022.

Mercoledì, durante la presentazione dell’accordo di fusione Fca-Psa, anche l’amministratore delegato di Fiat Chrysler, Mike Manley, ha parlato dell’auto elettrica come della “sfida del futuro”.