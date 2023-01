Vodafone vende la sua controllata ungherese per 1,7 miliardi di euro

Il gruppo delle tlc ha raggiunto un accordo con le società 4iG e Corvinus, una holding controllata dallo Stato. I proventi della cessione verranno utilizzati per ridurre l’indebitamento

Vodafone fa cassa per ridurre l’indebitamento. Il colosso delle telecomunicazioni britannico ha raggiunto un accordo per la vendita della sua controllata ungherese, Vodafone Magyarorszag Zrt, alle società 4iG e Corvinus, una holding controllata dallo Stato, per un controvalore di 1,7 miliardi di euro (1,82 miliardi di dollari. I proventi della cessione verranno utilizzati per ridurre l’indebitamento. La vendita dovrebbe concludersi entro la fine del mese.

Vodafone: dall’addio di Read alla vendita della controllata ungherese

La cessione, annunciata per la prima volta ad agosto, arriva mentre Vodafone cerca un nuovo amministratore delegato dopo che le dimissioni presentate a inizio dicembre da Nick Read, che non è riuscito a far crescere il gruppo o a concludere gli affari giusti per consolidare un frammentato mercato europeo delle telecomunicazioni. A metà novembre la società ha inoltre presentato un profit warning in cui il management ha ridotto del 4% il target di free cash flow sull’anno corrente (da 5,3 miliardi di euro a 5,1 miliardi).

L’amministratore delegato ad interim del gruppo, Margherita Della Valle, ha affermato in una dichiarazione che la cessione ungherese aumenterà la concorrenza e accelererà la concorrenza in Ungheria.

Dal canto suo, grazie a questo accordo, lo stato ungherese consoliderà la sua presa sul settore delle telecomunicazioni. Secondo il piano, 4iG deterrà una quota di maggioranza del 51% mentre lo stato avrà in mano una quota pari al 49%. Negli ultimi tempi, il primo ministro Viktor Orban ha ampliato l’influenza del suo governo nazionalista in settori come l’energia, le banche e i media, e ora anche le telecomunicazioni.

Sulla Borsa di Londra, dopo l’annuncio il titolo Vodafone cede lo 0,78% a 88,02 sterline.