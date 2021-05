Vodafone: titolo in frenata dopo i conti

L’esercizio 2021 si è chiuso con un fatturato in calo del 2,6%, ma tengono i ricavi da servizi – In Italia crescono i ricavi da rete fissa e i clienti in banda larga

Brusca frenata per il titolo Vodafone sul London Stock Exchange dopo la pubblicazione dei conti dell’esercizio 2021, chiuso il 31 marzo con ricavi e utili in leggero calo. A metà mattinata le azioni perdono il 6,8% scendendo a quota 132,1 euro.

Nell’esercizio fiscale appena concluso, l’operatore di telefonia mobile ha registrato registrato un calo degli utili rettificati dell’1,2%, mentre l’utile netto è pari a 536 milioni. L’ebitda si è attestato a 14,4 miliardi di euro (-1,2%) a fronte di un fatturato pari a 43,8 miliardi, in ribasso del 2,6%. Tengono i ricavi da servizi, che sono ammontati a 37,1 miliardi di euro (-0,1% anno su anno). Il Free cash flow è a 5 miliardi prima dei costi dello spettro e della ristrutturazione, in linea con le aspettative.

Secondo l’amministratore delegato Nick Read, Vodafone è uscita dall’anno con “un’accelerazione della crescita dei ricavi nei servizi in tutta la sua attività, con una performance particolarmente buona nel suo mercato più grande, la Germania”.

“Abbiamo portato a termine la prima fase della nostra strategia per rendere Vodafone un fornitore di connettività ancora più forte”, ha continuato Read, citando la semplificazione organizzativa, l’IPO delle torri, l’aumento degli abbonati in banda larga e la riduzione del churn rate. “Le nostre iniziative di trasformazione digitale hanno generato un risparmio di 0,5 miliardi di euro nel corso dell’anno – ha aggiunto – e l’integrazione degli asset acquisiti da Liberty Global è molto in anticipo sui piani”.

La società ha dichiarato di aspettarsi che l’ebitda per l’anno in corso salirà a 15 -15,4 miliardi di euro, con un free cash flow di almeno 5,2 miliardi di euro.

Per quanto riguarda l’Italia nell’esercizio i ricavi da servizi di rete fissa sono cresciuti dell’1,4%, mentre i clienti in banda larga hanno registrato un aumento del 3,1%. In generale, i ricavi da servizi sono pari a 4,458 miliardi di euro, influenzati dalla perdurante intensità competitiva nel segmento mobile e dalla riduzione del traffico roaming causata dall’impatto della pandemia sui flussi di visitatori stranieri in Italia.

ho. Mobile, il second brand di Vodafone, ha raggiunto i 2,5 milioni di clienti.