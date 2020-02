Vodafone, ricavi in crescita nel trimestre

I ricavi globali toccano quota 11,7 miliardi, trainati dall’ottima performance in Europa – In Italia continua la crescita del fisso, boom di .ho nel mobile

Conti in crescita per Vodafone Group che ha pubblicato i dati relativi al terzo trimestre dell’anno fiscale 2019-2020 conclusosi lo scorso 31 dicembre. Nei tre mesi, i ricavi sono aumentati del 6,8% a 11,75 miliardi spinti soprattutto dall’ottima performance registrata in Europa, dove il giro d’affari è aumentato del 10,1% a 8,9 miliardi.

I ricavi organici da servizi sono saliti dello 0,8% a 9,73 miliardi grazie alla crescita registrata in Germania (a quota 3,2 miliardi i ricavi totali e a 2,8 miliardi quelli da servizi) e Regno Unito (ricavi di 1,7 miliardi in totale e 1,28 miliardi da servizi).

Per quanto riguarda l’Italia i ricavi complessivi si sono attestati a 1,4 miliardi di euro, mentre quelli organici sono scesi del 5% zavorrati dal mobile (-7,7%). “Il declino – spiega Vodafone in una nota – si deve principalmente a una base di clienti attivi più ridotta in seguito all’arrivo di un nuovo operatore nell’anno precedente. Il volume della portabilità è però sceso del 5% anno su anno, riflettendo un minor numero di flussi tra i principali marchi”. La società sottolinea inoltre l’ottima performance registrata da ho., brand secondario appartenente a Vodafone, che ha continuato a crescere nel nostro Paese raggiungendo nel trimestre 1,6 milioni di utenti attivi.

A compensare le difficoltà del mobile c’è la galoppata del fisso, che nel terzo trimestre ha registrato ricavi in aumento del 4,2%. Vodafone Italia ha raggiunto 35.000 nuovi clienti broadband nel trimestre e una base di clienti convergenti pari a un milione, ovvero il 35% del totale.

Dal punto di vista globale la società ha confermato le stime sul margine operativo lordo dell’intero esercizio, comprese tra i 14,8 e i 15 miliardi di euro, mentre la cassa è attesa intorno ai 5,4 miliardi.

L’amministratore delegato Nick Read ha sottolineato come “il passo tenuto nelle priorità commerciali e strategiche ci ha consentito di confermare la crescita nel trimestre”. Secondo Read, la competizione in Europa, dove i ricavi sono saliti del 10,1% a 8,97 miliardi, rimane “sfidante”. Il Gruppo, ha concluso, si aspetta un “graduale ulteriore miglioramento nei ricavi da servizi per il quarto trimestre”.

Vodafone valuta inoltre la possibilità di un Ipo della divisione Torri all’inizio 2021. “Abbiamo recentemente annunciato la vendita della nostra partecipazione in Vodafone Egypt, che riduce il nostro debito netto – ha aggiunto Read -. Abbiamo anche nominato il management team per il nostro business europeo TowerCo e ci stiamo preparando per una potenziale Ipo all’inizio del 2021”.

In Borsa, dopo la pubblicazione dei conti, il titolo Vodafone guadagna l’1% a 152,76 sterline.