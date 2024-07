Vodafone Italia, l’ad Aldo Bisio lascia prima dell’acquisizione di Swisscom. Sabrina Casalta diventa ceo ad interim

Aldo Bisio lascerà Vodafone Italia dal 15 novembre dopo più di 10 anni, ma rimarrà nel board per supervisionare la cessione a Swisscom. Ha invece rinunciato immediatamente al ruolo di group chief commercial officer

Vodafone Italia è pronta per un cambio ai vertici: il ceo Aldo Bisio lascerà il gruppo a partire dal 15 novembre, “per assumere un nuovo incarico professionale”, dopo più di dieci anni alla guida della filiale italiana del gigante britannico delle telecomunicazioni. Durante il suo mandato, iniziato nel gennaio 2014, l’ormai ex top manager ha guidato Vodafone Italia attraverso trasformazioni epocali nel settore delle telecomunicazioni, inclusa l’apertura del più grande laboratorio 5G d’Europa a Milano e il lancio del brand innovativo ho.Mobile. Ad interim, la cfo Sabrina Casalta, membro del comitato esecutivo dal febbraio 2022, prenderà le redini come ceo ad interim.

Con un passato da direttore generale di Rcs Quotidiani e ad di Ariston Thermo, Bisio si prepara ora a lasciare Vodafone Italia in un momento cruciale: la società è in procinto di essere venduta a Swisscom per facilitare un’unione con Fastweb, con il closing previsto nel primo trimestre del 2025. Bisio rimarrà nel consiglio di amministrazione come membro non esecutivo fino al termine dell’operazione per garantire la supervisione del processo di transizione. Ha invece rinunciato con effetto immediato al ruolo di group chief commercial officer.

Il commento dell’ad di Vodafone Margherita Della Valle

“Desidero ringraziare Aldo per il suo immenso contributo al nostro business in Italia e all’intero gruppo”, ha dichiarato Margherita Della Valle, ad del gruppo Vodafone. “Sotto la sua guida Vodafone Italia è riuscita a competere con successo in un contesto di mercato difficile e ha introdotto importanti innovazioni, in seguito adottate in altri mercati del nostro gruppo. Più recentemente ha anche guidato la semplificazione e la razionalizzazione delle operazioni commerciali del Gruppo. Sono lieta di aver lavorato con lui e vorrei ringraziarlo per il supporto che continuerà ad assicurare alle attività italiane, sia per garantire una transizione efficace, sia come membro del consiglio di amministrazione. A Sabrina vanno i miei migliori auguri per il suo nuovo incarico”.