Vodafone bilancio 2021-22: in Italia migliorano i ricavi nel mobile, crescita nel fisso. Per il 2023 sfida inflazione

Vodafone ha pubblicato i conti annuali chiusi al 31 marzo 2022. Ricavi e utile in crescita a livello di gruppo. Dividendo di 9 centesimi

Vodafone Italia chiude i conti 2021-2022 al 31 marzo di quest’anno in un quadro a due velocità. Permane la forte pressione competitiva sul mobile – una dato che caratterizza ormai da tempo il mercato italiano nel suo insieme – e così i ricavi da servizi si confermano in calo ma in recupero. Cresce invece la rete fissa con ricavi, clienti e fibra in aumento. I dati sull’Italia sono stati comunicati da Vodafone Group che ha pubblicato il bilancio annuale a pochi giorni dall’ingresso di Emirates Telecommunications nel capitale con una quota del 9,8%. Ecco tutti i numeri del bilancio 2021-22.

Vodafone Italia: servizi mobili sotto pressione, crescita nel fisso

Vodafone Italia ha realizzato ricavi da servizi per 4,379 miliardi di euro. La cifra registra un calo dell’1,8% rispetto all’anno precedente, confermando il miglioramento del trend su base trimestrale (I trimestre -3,6%; II trimestre -1,4%; III trimestre -1,3%; IV trimestre -0,8%).

I ricavi da servizi di rete fissa, pari a 1,23 miliardi crescono del 2% e i clienti in banda larga sono 3,1 milioni, in crescita dell’1,9% rispetto all’anno precedente (+ 57.000). La performance dell’anno, sottolinea la società, “risulta influenzata in particolare dalla perdurante intensità competitiva soprattutto nel segmento mobile, parzialmente compensata dalla crescita dei segmenti wholesale e rete fissa”.

L’Ebitda, pari a 1,699 miliardi, è in crescita del 6,4% rispetto all’anno precedente. Le città coperte con tecnologia 5G sono 60. I servizi in fibra di Vodafone raggiungono 25,9 milioni di famiglie e imprese. La copertura FWA (Fixed Wirelss Access) è disponibile in 5.000 Comuni in tutte le regioni italiane, pari a 3,1 milioni di famiglie.

Vodafone Group: ricavi in crescita. Sfida inflazione sul 2023

I ricavi complessivi del gruppo sono in crescita del 4% a 45,6 miliardi di euro, trainati dall’aumento dei ricavi dei servizi in Europa e Africa. I ricavi da servizi sono in crescita del 2,6% a 38,2 miliardi, l’EbitdaaL (margine operativo lordo after leasing) adjusted sale del 5% a 15,2 miliardi “grazie alla crescita dei ricavi e al forte controllo dei costi, supportato da un accordo legale in Italia”. L’utile sale a 2,6 miliardi contro i 500 milioni dell’anno precedente.

Il gruppo distribuirà un dividendo complessivo di 9 centesimi di euro, inclusi i 4,5 centesimi in pagamento ora. Positivo il commento del Ceo Nick Read: “Abbiamo ottenuto una buona performance finanziaria nell’anno con una crescita di ricavi, profitti e flussi di cassa, in linea con i nostri target finanziari a medio termine. La nostra crescita organica ha sostenuto un cambiamento radicale nel nostro ritorno sul capitale, che è migliorato di 170 punti base al 7,2%. Anche se non siamo immuni dalle sfide macroeconomiche in Europa e in Africa, noi siamo ben posizionati per gestirli e prevediamo di ottenere una performance finanziaria resiliente nel prossimo anno”.

La prima di queste sfide riguarda l’inflazione. Per il nuovo anno fiscale che si concluderà il 31 marzo 2023, Vodafone stima un’EbitdaaL adjusted tra 15 e 15,5 miliardi e un free cash flow di circa 5,3 miliardi. Il gruppo precisa tuttavia che “l’attuale clima macroeconomico presenta sfide specifiche, in particolare l’inflazione, ed è probabile che incida sulla nostra performance finanziaria nell’anno a venire”.

Le azioni Vodafone Group sono in lieve rialzo a +0,28% alle 12:08 di martedì 17 maggio e quotano 120.40 Gbp a Lse.