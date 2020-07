Vodafone accelera, sarà 100% verde nel 2021

Il gruppo accorcia di tre anni l’obiettivo inizialmente fissato per il 2025 – Riguarderà le reti in Europa negli 11 Paesi in cui opera – Possibili anche investimenti diretti in impianti fotovoltaici in loco

Vodafone 100% verde. L’operatore della telefonia mobile ha annunciato che entro luglio 2021 la rete europea sarà alimentata al 100% da energia elettrica rinnovabile, creando una rete per i clienti in 11 mercati che si svilupperà in maniera sostenibile utilizzando solo fonti di energia eolica, solare o idrica. Il nuovo obiettivo anticipa di tre anni il precedente target fissato al 2025. Si tratta in realtà di fare l’ultimo passo di un percorso che già oggi consente a Vodafone di alimentari al 97% da fonti rinnovabili in Europa. In particolare, nell’ultimo anno, Vodafone Italia grazie all’impiego di dispositivi Smart IoT (es. smart meter, smart logistics, cloud &hosting e così via) ha registrato una riduzione di emissioni pari a 1.306.815 tonnellate CO2 equivalenti.

Procedendo con la strategia green, Vodafone si impegna anche “a sostenere i clienti business che utilizzano i suoi servizi a ridurre le proprie emissioni di carbonio per un totale complessivo di 350 milioni di tonnellate a livello globale nel decennio 2020/2030 – un obiettivo ambizioso che equivale alle emissioni di carbonio annue totali del Regno Unito nel 2019”.1

Tra gli altri obiettivi di sostenibilità perseguiti dal gruppo vi è quello di “migliorare la vita di 1 miliardo di persone e dimezzare contemporaneamente il suo impatto ambientale entro il 2025”.

“Mentre la società si ricostruisce e riprende dalla crisi del COVID-19, abbiamo un’opportunità per ridisegnare il nostro futuro in maniera sostenibile, per garantire che la ripresa non avvenga a discapito dell’ambiente. L’accelerazione del nostro passaggio al 100% di energia rinnovabile sulle reti europee cambierà per sempre il modo in cui alimentiamo la nostra tecnologia – riducendo la nostra dipendenza dai combustibili fossili, aiutando i nostri clienti a gestire le proprie risorse più efficacemente e a ridurre le loro emissioni di carbonio e, contemporaneamente, contribuendo a creare un pianeta più pulito per tutti”, ha dichiarato Nick Read, CEO del Gruppo Vodafone.

“Circa i quattro quinti dell’energia utilizzata dalle reti Vodafone, prosegue la nota diffusa dal gruppo, verranno da fonti rinnovabili ottenute direttamente dalle reti nazionali di elettricità tramite Contratti di Acquisto dell’energia elettrica e con tariffe green. Il restante quinto, fornito da Vodafone ai suoi locatori per edifici e altre infrastrutture, sarà coperto invece da certificati per energie rinnovabili”.

Il gruppo non esclude infine, l’investimento diretto in impianti per la produzione di energia in loco, soprattuto fotovoltaici. Il nuovo obiettivo ri riduzione del carbonio è stato determinato, conclude Vodafone con l’aiuto del think-tank internazionale Carbon Trust cui è sto affidato il calcolo delle emissioni CO2 evitate .