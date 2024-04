Vivienne Westwood: le sue carte da gioco in asta da Christie’s a favore di Greenpeace

In occasione del compleanno di Dame Vivienne Westwood, Christie’s annuncia un significativo progetto postumo ideato dalla pionieristica stilista e attivista britannica, per raccogliere fondi a favore di Greenpeace

Lavorando con energia e impatto fino alla fine, uno degli atti finali di Vivienne è stato quello di firmare 100 fogli di carta Hahnemühle Museum Etching, con l’augurio che dieci delle grafiche più importanti progettate per evidenziare i suoi messaggi di attivista venissero stampate su questi preziosi grandi formati. “carte” autografate in scala dopo la sua morte. Queste carte da gioco in edizione limitata saranno ora messe in vendita, continuando il lavoro di campagna per cui Vivienne era così famosa.

Le carte da gioco di Vivienne

Le carte sono state create dalla Fondazione Vivienne per Greenpeace, sono state prodotte in un’edizione deluxe di dieci portfolio, il primo dei quali sarà presentato in un’esclusiva scatola ricamata a mano rivestita in lino, che verrà all’asta da Christie’s il 25 giugno, con una stima di £ 30.000-50.000. Vivienne Westwood ha spesso utilizzato il formato delle carte da gioco nelle sue campagne e nei suoi progetti, e le carte da gioco per la rivoluzione climatica di Vivienne sono state originariamente progettate nel 2017. Come ha commentato Vivienne: “Voglio che tu mi aiuti a salvare il mondo, non posso fare tutto da sola”. Utilizzando una grafica forte, Vivienne ha progettato un set di carte da gioco che raffigurano una strategia economica guidata dalla cultura per salvare il mondo. Insieme, questi hanno raccontato una storia potente oltre ad essere un invito all’azione, considerando il ruolo che tutti possiamo svolgere nel plasmare il futuro. È questa potente idea che è stata reimmaginata da Vivienne come progetto ereditario dopo la sua morte, ora presentata nelle edizioni limitate create con amore in collaborazione con Red Breast Editions di Londra.

L’edizione deluxe all’asta include dieci stampe digitali realizzate da opere d’arte digitali di Vivienne Westwood, su carta Hahnemühle Museum Etching da 350 g/m², ciascuna firmata da Vivienne Westwood a matita, ciascun francobollo numerato I/X sul retro, con il timbro a secco con l’insegna dell’Ostensorio dell’artista, dall’edizione deluxe di 10 esemplari. Stampati da Red Breast Editions, Londra in un portfolio unico con copertina ricamata a mano e custodia protettiva, 750 x 500 mm.