Vivendi vende il 27,27% di Ubisoft per 2 miliardi

In accordo con la famiglia Guillemot, il gruppo di Bolloré non sarà più azionista dell’azienda e si è anche impegnato a non acquistarne titoli per cinque anni.

Vivendi cede la sua partecipazione in Ubisoft per circa 2 miliardi di euro, in accordo con la famiglia Guillemot. Si tratta di una quota pari al 27,27% del capitale della società, acquisita nel corso di tre anni per un ammontare di 794 milioni di euro. I titoli verranno venduti a 66 euro per azione.

Vivendi, dopo l’operazione, non sarà più azionista dell’azienda e si è anche impegnata a non acquistare titoli per cinque anni. In particolare 18,3 milioni di azioni saranno vendute a investitori qualificati attraverso un private placement.

Di queste 9,3 milioni andranno a investitori già individuati. Altre 3 milioni di azioni saranno cedute alla Guillemot Brothers attraverso Credit Agricole. Infine 9 milioni di pezzo saranno venduti alla stessa Ubisoft.