Vincono Napoli e Juventus, azzurri ancora primi

Col doppio punteggio di 1-0 le prime due della classe fanno fuori rispettivamente la Spal e il Torino – Ritmo da record per lo scudetto – Prossimo turno Juve-Atalanta e Cagliari-Napoli.

Il Napoli non trema e dopo aver subito l’ennesimo sorpasso da parte della Juventus, vincitrice all’ora di pranzo del derby contro il Torino, controsorpassa i bianconeri e rimane in testa alla classifica dopo 25 giornate. Gli uomini di Sarri partono subito forte in casa con la Spal, andando in gol con Allan su assist di Callejon, poi amministrano e centrano la nona vittoria di fila e la decima partita consecutiva senza sconfitta. Nella ripresa annullato giustamente un gol ad Hamsik con la Var.

I punti sono adesso 66, un ruolino di marcia impressionante così come fenomenale è quello della Juventus, inseguitrice dei partenopei ad appena un punto, e che per vincere il settimo scudetto di fila dovrà davvero fare gli straordinari e molto probabilmente toccare quota 100 punti. Nel lunch match i bianconeri hanno superato, in una gara senza troppe emozioni ne sofferenza per i ragazzi di Allegri, il Toro di Mazzarri nell’attesissimo derby. Ha deciso un gol di Alex Sandro nel primo tempo, con Higuain che è uscito dopo solo un quarto d’ora di gioco per un infortunio alla caviglia.

Il prossimo turno vede la Juventus impegnata in casa contro l’Atalanta e il Napoli in trasferta a Cagliari. Poi il 3 marzo ci sarà il doppio incrocio con le romane: Lazio-Juventus e Napoli-Roma.