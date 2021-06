Via le mascherine dal 15 luglio: l’ipotesi è sul tavolo

La pandemia è in regressione grazie ai vaccini ma non è sconfitta, avverte Palazzo Chigi. Pressing dei partiti su Draghi orientato a prolungare lo stato d’emergenza dopo il 31 luglio

La Francia da oggi, giovedì 18 giugno 2021, ha abolito l’obbligo di utilizzare le mascherine all’aperto. E l’Italia poterebbe decidersi a farlo dal prossimo 15 luglio, se continua il trend positivo dei contagi e degli altri parametri legati alla retrocessione della pandemia. A innescare la miccia è stato il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri, che però sottolinea che la mascherina dovrà essere sempre tenuta in tasca, a disposizione: «Sarà come con gli occhiali da vista per leggere da vicino che si portano sempre in tasca — spiega Sileri — tutti gli studi ci dicono che in una situazione epidemiologica sotto controllo come in Italia la possibilità di contagio all’aperto con la metà della popolazione vaccinata almeno con la prima dose è quasi nulla. Ma non dobbiamo dimenticare che la mascherina resterà un accessorio da portare sempre con noi perché in determinate situazioni, in fila dal gelataio o allo stadio, per non correre rischi dovremo essere pronti ad indossarla».

Il governo dunque sta valutando il da farsi dopo che il Regno Unito ha dovuto prolungare le restrizioni per l’avanzata della contagiosissima variante Delta (o indiana) del Covid-19 e ha posticipato al 19 luglio il cosiddetto freedom day, giorno della simbolica liberazione dalle restrizioni anti-pandemia.

A Parigi invece si respira: da oggi via le mascherine all’esterno e coprifuoco abolito da domenica. I due provvedimenti venivano già in gran parte violati da diversi giorni, soprattutto a Parigi, dove anche nei ristoranti si andava ogni sera molto oltre l’orario consentito.

E in Italia? Da venerdì 18 giugno praticamente tutto il Paese sarà in zona bianca stando alle previsioni del ministro della Salute Speranza. I contagi sono scesi a 471, il numero dei malati gravi è sceso sotto quota 500, con il 5% dei posti letto occupati in tutta Italia. Segnali chiari che l’infezione da Covid-19 sta regredendo, anche e soprattutto grazie alla campagna massiccia di vaccinazioni. L’ipotesi di abolire la mascherina all’aperto è dunque allo studio: Matteo Salvini l’ha immediatamente cavalcata e così pure Luigi Di Maio. Palazzo Chigi mantiene un profilo cauto e il premier Mario Draghi non esclude affatto di dover prorogare lo stato di emergenza che si avvia a scadere il 31 luglio: «Serve ancora prudenza, perché è vero che stiamo uscendo dalla pandemia, ma purtroppo non ne siamo ancora fuori», ha affermato. E così si tratta sulle prossime mosse: a cominciare dalle mascherine che, anche in zona bianca debbono essere indossate al chiuso e all’aperto. A meno che arrivi il contrordine.

LEGGI ANCHE: Altre 4 regioni zona bianca dal 7 giugno: ecco regole e dati