Vertice Ue, Recovery Fund da 300 miliardi. Merkel apre

A poche ore dal Consiglio Ue, la commissione propone recovery fund ed emissioni obbligazionarie per raccogliere 320 miliardi da usare per prestiti e programmi – Merkel: “Per gli eurobond serve troppo tempo, ma Germania pronta ad aumentare i contributi Ue”

Sale l’attesa per il Consiglio Europeo in programma per questo pomeriggio. La Commissione Europea fa la sua mossa e propone di aggiungere al prossimo bilancio pluriennale il Recovery Fund, un fondo temporaneo dotato di 300 miliardi di dollari per finanziare la ripresa degli Stati Membri.

La commissione guidata da Ursula Von der Leyen ha stilato un documento contenente le misure che andranno a confluire nel bilancio 2021-2027 . Il pacchetto di misure, nelle intenzioni, dovrebbe mobilitare circa 2mila miliardi di euro allo scopo di rilanciare le economie in crisi. Secondo Bloomberg, le risorse iniziali dovrebbero essere di 620 miliardi di euro, poco più della metà in arrivo da uno stanziamento in capo al bilancio dell’Unione Europea, mentre altri 300 miliardi dovrebbero essere raccolti sul mercato dei capitali con una qualche forma di garanzia comunitaria.

Nel documento della Commissione si prevede di utilizzare emissioni di obbligazioni europee per raccogliere sui mercati finanziari risorse per 320 miliardi. La cifra raccolta sarà suddivisa a metà: il 50% servirà per erogare prestiti, l’altro 50% andrà a finanziare programmi ad hoc. Il tutto rispettando quanto previsto dall’articolo 122.1 secondo cui, “il Consiglio, su proposta della Commissione, può decidere, in uno spirito di solidarietà tra Stati membri, le misure adeguate alla situazione economica in particolare qualora sorgano gravi difficoltà nell’approvvigionamento di determinati prodotti, in particolare nel settore dell’energia”.

Che si vada nella direzione di utilizzare il Bilancio Ue per trovare le risorse necessarie a contrastare la pesante crisi economica innescata dalla pandemia, lo confermano le apertura della cancelliera Angela Merkel. “Per la Germania riconoscersi nell’Unione europea è parte della nostra ragione di Stato”, ha detto la cancelliera parlando al Bundestag. “L’Europa non è l’Europa se non si è pronti a sostenersi gli uni con gli altri, nei tempi di un’emergenza non si ha colpa”, ha continuato. “In questa crisi abbiamo anche il compito di dimostrare chi vogliamo essere come Europa”.

Dopo aver sottolineato che “in gioco c’è la tenuta dell’Europa”, Merkel ha chiesto che il pacchetto da 500 miliardi previsto dalle misure dell’Eurogruppo sia velocemente disponibile. “Spero che per il 1° giugno questi soldi siano effettivamente disponibili“.

La Cancelliera ha fatto riferimento anche agli eurobond, e il No tedesco sembra essere diventato meno perentorio rispetto al passato. Tuttavia la leader conservatrice ha sottolineato che, se il Consiglio decidesse per l’adozione di questi strumenti, la decisione “dovrebbe essere ratificata da tutti i parlamenti e ci vorrebbero anni”, anche per la necessaria modifica dei Trattati.

Al contrario, ciò di cui gli Stati membri hanno bisogno è un’azione veloce e rapida. Servono linee di credito preventive per le Pmi e per i lavoratori in Europa. E la Germania ha intenzione di fare la sua parte: “Una cosa è chiara – ha affermato – dovremo essere pronti a dare contributi chiaramente più alti per il Bilancio europeo” perché la Germania “può stare bene solo se l’Europa sta bene”.