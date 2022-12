Vermeer al Rijksmuseum di Amsterdam: 28 opere per la più grande mostra mai allestita

Il Rijksmuseum ha annunciato l’elenco delle opere di Johannes Vermeer che saranno esposte nella sua mostra Vermeer dal 10 febbraio al 4 giugno 2023. Con prestiti da tutto il mondo, questa promette di essere la più grande mostra di Vermeer mai allestita

In vista della mostra, un team di importanti curatori, conservatori e scienziati ha lavorato a stretto contatto per condurre nuove ricerche sui dipinti di Vermeer utilizzando le ultime tecnologie disponibili. Le intuizioni acquisite gettano nuova luce sulla vita e l’opera di Vermeer, le scelte artistiche e le motivazioni per le sue composizioni, così come il processo creativo dietro i suoi dipinti.

28 dipinti della piccolissima opera di Vermeer saranno prestati da musei e collezioni di Europa, Stati Uniti e Giappone. Con un gesto straordinario, la Frick Collection presterà alla mostra tutti e tre i suoi capolavori di Vermeer: ​​La ragazza interrotta dalla sua musica, L’ufficiale e la ragazza che ride, e La padrona e la cameriera. La mostra del Rijksmuseum sarà la prima volta che tutti e tre i dipinti saranno esposti insieme al di fuori di New York da quando sono stati acquisiti più di un secolo fa. Due dipinti sono stati sottoposti ad approfonditi esami al Rijksmuseum prima della mostra. Altri punti salienti includono

Ragazza con l’orecchino di perla, 1664-67, olio su tela. Mauritshuis, L’Aia. Lascito di Arnoldus Andries des Tombe, L’Aia

La ragazza con l’orecchino di perla (Mauritshuis, L’Aia), Il geografo (Museo Städel, Francoforte sul Meno), Lady Writing a Letter with her Maid (The National Gallery of Ireland, Dublino, Woman Holding a Balance (The National Gallery of Art, Washington DC), The Glass of Wine (Gemäldegalerie, Berlino), Young Woman with a Lute (Metropolitan Museum, NYC) e The Lacemaker (Louvre, Paris). la Ragazza che legge una lettera alla finestra aperta, appena restaurata, della Gemäldegalerie Alte Meister di Dresda.Il Rijksmuseum stesso possiede quattro capolavori di Vermeer: ​​La lattaia, La stradina, Donna che legge una lettera e La lettera d’amore.

Ufficiale e ragazza che ride, Johannes Vermeer, 1657-58, olio su tela. Collezione Frick, New York. Foto: Giuseppe Coscia jr

Tutte le opere esposte

A Lady Writing, 1664–67, National Gallery of Art, Washington A Young Woman seated at a Virginal, c. 1670–72, The National Gallery, London A Young Woman standing at a Virginal, 1670–72, The National Gallery, London Allegory of the Catholic Faith, 1670–74, The Metropolitan Museum of Art, New York Christ in the House of Mary and Martha, 1654–55, National Galleries of Scotland, Edinburgh Diana and her Nymphs, 1655–56, Mauritshuis, The Hague Girl Interrupted at Her Music, c. 1659–61, The Frick Collection, New York Girl Reading a Letter at an Open Window, 1657-58, Gemäldegalerie Alte Meister, Dresden Girl with a Flute, 1664–67, National Gallery of Art, Washington Girl with a Pearl Earring, 1664–67, Mauritshuis, The Hague Girl with the Red Hat, 1664–67, National Gallery of Art, Washington Mistress and Maid, c. 1665–67, The Frick Collection, New York Officer and Laughing Girl, 1657-58, The Frick Collection, New York Saint Praxedis, 1655, Kufu Company Inc., The National Museum of Western Art, Tokyo The Geographer, 1669, Städel Museum, Frankfurt am Main The Glass of Wine, c. 1659-61, Staatliche Museen zu Berlin, Gemäldegalerie The Lacemaker, 1666–68, Musée du Louvre, Paris The Love Letter, 1669-70, Rijksmuseum, Amsterdam The Milkmaid, 1658-59, Rijksmuseum, Amsterdam The Procuress, 1656, Gemäldegalerie Alte Meister, Dresden View of Delft, 1660-61, Mauritshuis, The Hague View of Houses in Delft, known as ‘The Little Street’, 1658-59, Rijksmuseum, Amsterdam Woman Holding a Balance, ca. 1662–64, National Gallery of Art, Washington Woman in blue Reading a Letter, 1662-64, Rijksmuseum, Amsterdam Woman with a Pearl Necklace, c. 1662-64, Staatliche Museen zu Berlin, Gemäldegalerie Woman Writing a Letter, with her Maid, 1670–72, National Gallery of Ireland, Dublin Young Woman Seated at a Virginal, c. 1670‐72, The Leiden Collection, New York Young Woman with a Lute, 1662–64, The Metropolitan Museum of Art, New York

Ragazza che legge una lettera alla finestra aperta, Johannes Vermeer, 1657-58, olio su tela. Gemäldegalerie Alte Meister, Dresda

Johannes Vermeer (1632-1675) visse e lavorò a Delft. Il suo lavoro è meglio conosciuto per le sue scene interne tranquille e introverse, il suo uso senza precedenti di luce brillante e colorata e il suo convincente illusionismo. A differenza di Rembrandt, Vermeer ha lasciato un’opera straordinariamente piccola di 37 dipinti.