Venezia: Generali inaugura e riapre il palazzo delle Procuratie Vecchie dopo 5 anni di restauro

L’immobile di Piazza San Marco diventa sede della Fondazione del gruppo “The Human Safety Net” – Donnet: “Il Palazzo recupera la sua missione originaria: aiutare i più deboli”

Generali annuncia l’apertura al pubblico delle “Procuratie Vecchie”, palazzo di Piazza San Marco a Venezia e sede della Fondazione del gruppo “The Human Safety Net“. Si conclude così il lavoro di recupero dell’immobile, durato cinque anni. Il restauro è stato eseguito dallo studio David Chipperfield Architects Milan sotto il patrocinio dei Ministeri della Cultura e del Turismo.

Venezia, per le Procuratie Vecchie un lungo restauro

Il progetto di recupero ha interessato 12.400 metri quadri di quella che fu la sede dei Procuratori di San Marco, la seconda carica della Serenissima dopo il Doge. I primi due piani sono stati recuperati eliminando tutte le aggiunte fatte in epoca moderna e riportando le stanze all’antico splendore. Il terzo piano, mai utilizzato prima d’ora, sarà la sede di “The Human Safety Net”, iniziativa che coinvolgerà Generali in azioni legate al settore sociale attraverso partnership e investimenti con imprese locali e ong in Europa, Asia e America Latina. Dal 13 sarà possibile visitare il palazzo, con anteprima da domani a lunedì riservata ai veneziani.

Le Procuratie Vecchie occupano tutto il lato nord di Piazza San Marco a Venezia e furono progettate dall’architetto Bartolomeo Bon e più tardi da Jacopo Sansovino nella prima metà del XVI secolo durante il programma di renovatio urbis del Doge Andrea Gritti. L’edificio – acquisito da Generali nel 1832, a pochi mesi dalla fondazione a Trieste – è stato convertito in un luogo di lavoro high-tech connesso a livello globale, senza nulla togliere alla sua identità di opera d’arte rinascimentale.

Le parole del Group Ceo Generali Philippe Donnet

“A distanza di cinque secoli, questo palazzo iconico, noto in tutto il mondo, recupera anche parte della missione originaria dei Procuratori: aiutare i più deboli della società – dichiara il Ceo di Generali, Philippe Donnet – Questa diventa la casa della nostra iniziativa The Human Safety Net, e sarà un luogo di dialogo e di scambio di idee per superare le principali sfide sociali del mondo odierno e ispirare i visitatori ad agire per liberare il potenziale delle persone che vivono in condizioni di vulnerabilità. Uno spazio aperto a tutti, che supporta anche pienamente il progetto di rendere Venezia la capitale mondiale della sostenibilità. Non poteva esserci modo migliore per concludere le celebrazioni per i 190 anni dalla nascita di Generali”.

La mostra

Al terzo piano del palazzo si tiene l’esposizione “A World of Potential“, curata da Orna Cohen di Dialogue Social Enterprise.