Venezia, Festa del Redentore 2023: apertura gratuita della Casa di The Human Safety Net presso le Procuratie Vecchie

Visite guidate a partenza fissa per tutta l’estate alla scoperta della storia e del restauro delle Procuratie Vecchie firmato David Chipperfield. Dal 30 luglio, apertura gratuita l’ultima domenica di ogni mese del 2023

Domenica 16 luglio, in occasione della festività del Redentore, la Casa di The Human Safety Net aprirà le sue porte gratuitamente a tutti. Situata nelle Procuratie Vecchie, di proprietà di Generali, in piazza San Marco, questa casa presenta architetture restaurate grazie a un progetto di David Chipperfield, vincitore del Premio Pritzker 2023.

La Casa di The Human Safety Net a Venezia offre una serie di iniziative speciali durante l’estate 2023. Al terzo piano, c’è anche un’esposizione interattiva chiamata “A World of Potential”, che riflette lo spirito inclusivo della Fondazione The Human Safety Net, offrendo alla comunità uno spazio stimolante dove scoprire, esprimere e sviluppare il proprio potenziale. Questa proposta è adatta a un pubblico vario, dalle famiglie agli appassionati d’arte. I visitatori hanno anche accesso gratuito alla biblioteca a scaffale aperto, curata dall’associazione Bibliothèques Sans Frontiéres, che offre oltre 3000 libri in cinque lingue.

La mostra di Arthur Duff

Nella giornata del 16 luglio sarà possibile visitare la mostra “The Hungriest Eye. The Blossoming of Potential” dell’artista Arthur Duff, ispirata allo spettacolo dei fuochi d’artificio della sera precedente. Attraverso un innovativo sistema laser, i visitatori potranno vedere la propria combinazione di punti di forza trasformarsi in un’opera d’arte unica. Duff si è ispirato alle xilografie giapponesi del XIX secolo che raffigurano i fuochi d’artificio, progettati per meravigliare e sorprendere lo spettatore affamato di bellezza. Inoltre, le terrazze della Casa saranno aperte, offrendo una vista panoramica della città dai tetti.

Le iniziative per l’estate 2023

Per tutta l’estate continueranno le visite guidate individuali e di gruppo a partenza fissa, a pagamento. Questa è un’opportunità per esplorare la Casa di The Human Safety Net, la sua storia e le affascinanti architetture, scoprendo come l’impegno a favore dei più vulnerabili sia un filo rosso che collega passato, presente e futuro. The Human Safety Net continua la missione avviata dai Procuratori di San Marco nel XVI secolo, che amministravano la città e supportavano le persone più fragili. I programmi della fondazione si concentrano sul sostegno alle famiglie vulnerabili con bambini fino a 6 anni e sull’inclusione economica dei rifugiati.

I tour sono disponibili con partenza fissa il mercoledì, giovedì, sabato e domenica alle 11:00 e alle 15:00. La conferma della visita avviene 24 ore prima, con un minimo di 5 partecipanti. Per informazioni e prenotazioni, è possibile contattare visit@thehumansafetynet.org.

La mostra interattiva “A World of Potential”, curata da Orna Cohen e realizzata da Migliore+Servetto, è aperta tutti i giorni, ad eccezione del martedì, dalle 10:00 alle 19:00 (ultimo accesso alle 18:10).

Inoltre, ogni giovedì durante l’estate, la Casa di The Human Safety Net offre l’opportunità di visitare gratuitamente la mostra interattiva “A World of Potential” e le terrazze. Questa offerta è valida per i residenti di Venezia e della Città metropolitana, gli studenti delle università veneziane fino a 26 anni con tessera in corso di validità e i possessori della Carta Venezia Unica City Pass.