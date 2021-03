Vantage Towers (Vodafone): debutto positivo alla Borsa di Francoforte

È la più grande Ipo europea del 2021- Nel giorno del debutto il titolo sale del 3,3% – Valutazione complessiva pari a 12,1 miliardi

Vantage Towers, la società delle torri di Vodafone, debutta alla Borsa di Francoforte e a metà mattinata segna un rialzo del 3,3% a quota 24,8 euro, 80 centesimi in più rispetto al prezzo di collocamento pari a 24 euro per azione, nella parte bassa della forchetta indicata in sede di Ipo, tra i 22,5 e i 29 euro.

Vantage ha collocato 95,8 milioni di azioni per un ricavo lordo pari a 2,3 miliardi di euro, calcolando anche i 300 milioni della greenshoe. La valutazione complessiva della società è pari a 12,1 miliardi di euro. Siamo dunque di fronte alla maggior quotazione in Germania negli ultimi tre anni e alla più grande in Europa nel 2021.

L’annuncio dell’Ipo era arrivato lo scorso 10 marzo. I proventi della quotazione saranno utilizzati da Vodafone per ridurre il debito, che a fine 2020 era pari a circa 42 miliardi. “Questa Ipo libera valore per i nostri azionisti e dimostra il valore delle nostre torri in un mondo 5G”, ha commentato il numero uno di Vodafone, Nick Read.

Fondata nel 2020 con sede a Dusseldorf, Vantage Towers può contare su 82mila siti in Europa e si definisce ‘in prima o seconda posizione in nove dei dieci paesi’ in cui opera.

Con lo sbarco in Borsa, Vantage Towers diventa dunque la principale concorrente della spagnola Cellnex (-1,33% a Madrid) che attualmente detiene la leadership nel mercato europeo delle torri. Un mercato che negli ultimi mesi ha registrato un grande fermento, con operazioni di consolidamento e possibili fusioni in vista dell’adozione su larga scala del 5G. Ricordiamo che nei primi nove mesi dell’esercizio 2020-21 (che si chiude a marzo) l’ebitda adjusted di Vantage è pari a 394 milioni (513 milioni nel proforma dell’esercizio 2019-20) per un ebitda margin adjust del 54%, mentre l’ebitda adjusted aggregato del 2019-20 e’ stato di 730 milioni.

