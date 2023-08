Van Gogh al Musée d’Orsay, la sua tavolozza di colori e altre opere che narrano la vita trascorsa a Auvers-sur-Oise

Questo evento espositivo dal titolo Van Gogh ad Auvers-sur-Oise (3 ottobre 2023 – 4 febbraio 2024) al Musée d’Orsay di Parigi è dedicato alle opere prodotte da Vincent van Gogh durante gli ultimi due mesi del suo vita ad Auvers-sur-Oise, vicino a Parigi.La mostra si concluderà con la visione in realtà virtuale della sua del mito: Van Gogh.

Un evento che possiamo definire un vero canto del cigno dove l’artista, più prolifico che mai, offre tutte le sue ultime forze nel suo di lui arte di lui. La mostra è il culmine di anni di ricerca su questa fase cruciale della vita dell’artista. Arrivato ad Auvers-sur-Oise il 20 maggio 1890, Vincent van Gogh vi morì 29 luglio a seguito di un tentativo di suicidio. Difficilmente testato da le varie crisi subite ad Arles poi nel manicomio di Saint-Rémy, Vincent van Gogh si avvicina a Parigi e a suo fratello di lui Théo, ora sposato e padre di un piccolo Vincent, per trovarne uno nuovo slancio creativo. Le scelte di Auvers sono presenti nel villaggio del dottor Gachet, medico specializzato nel trattamento della malinconia, e amico anche degli impressionisti. Van Gogh si sistema nel centro del villaggio, nell’Auberge Ravoux, ed esplora tutti gli aspetti del nuovo mondo che si offre a lui, pur lottando contro molteplici angosce, pur conoscendo una notorietà nascente nella critica.

Vincent van Gogh(1853-1890)

Maisons à Auvers-sur-Oise, 1890

huile sur toile, 60 × 73 cm

Toledo Museum of Art © Toledo Museum of Art

Nessuna mostra è stata ancora dedicata esclusivamente a questo ultimo periodo della sua carriera di lui,

mentre ad Auvers, l’artista ha prodotto 73 dipinti e 33 disegni, inclusi capolavori iconici come Doctor Paul Gachet, The Church of Auvers-sur-Oise o Wheat Field ai corvi. La mostra farà luce su questo periodo prolisso, attraverso cinquanta quadri e venti disegni. Presenterà in particolare una serie unica nel lavoro

di Van Gogh: undici quadri in formato doppio quadrato allungato, e si concluderà con un tuffo nella dimensione cinematografica del mito il Van Gogh.

Attraverso la Realtà virtuale la tavolozza di Van Gogh

Grazie alla realtà virtuale la tavolozza di Van Gogh, che diventerà un “paesaggio” da scoprire

tecniche (prospettiva, colori e impasto), e le opere dell’artista. Un viaggio portato da Marguerite Gachet,

– figlia del dottore – ultima donna di cui ha dipinto il ritratto, e che conservava la tavolozza prestata dal padre.

Palette de Vincent van Gogh, vers 1890

Bois, 35 × 27 cm, collection musée d’Orsay

– Van Gogh Museum, Amsterdam

Don Paul Gachet, 1951 © RMN-Grand Palais

(Musée d’Orsay) / Tony Querrec

Il 27 giugno 1890, poco più di un mese prima della sua morte, Vincent van Gogh varcava la porta di casa

del dottor Gachet ad Auvers-sur-Oise. Ha appena terminato il ritratto di sua figlia Marguerite che aveva iniziato il giorno prima, ma ha dimenticato la tavolozza e il dottore – pittore nel tempo libero – gliene presta una. un mese in più più tardi, Van Gogh finirà la sua vita. La tavolozza prestata dal dottor Gachet, che è rimasta nella famiglia di quest’ultimo, farà parte della donazione allo Stato fatta dalla famiglia del medico, nel 1951, ed è ora parte della collezione del museo d’Orsay. Questa tavolozza attraverso l’universo virtuale dura 10 minuti vede la regia di Gordon e Agnès Molia con la coproduzione di Lucid Realities, Please turn around, Musée d’Orsay è rappresenta il mondo di Van Gogh perché contiene l’essenza stessa della sua arte.

L’esperienza offre all’utente tuffarsi nella tavolozza per riscoprire l’opera di Van Gogh

Van Gogh Vincent (1853-1890). Paris, musée d’Orsay

Manipolando la vernice in questo modo dinamico, troverà i grandi dipinti del pittore, La chiesa di Auvers-sur-Oise, Il ritratto del dottore Gachet, Il campo di grano con i corvi e molti altri. L’obiettivo è vedere il mondo come Van Gogh lo vide, in colori accesi e forme vaghe, mentre scopriva certi aspetti della sua personalità

In copertina particolare dell’opera: L’église d’Auvers-sur-Oise, vue du chevet, 1890 huile sur toile, 93 × 4,5 cm Acquis avec le concours de Paul Gachet et d’une donation anonyme canadienne, 1951 © Musée d’Orsay, Dist. RMN-Grand Palais / Patrice Schmidt