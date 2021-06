Vaccini Covid, la classifica mondiale: l’Italia è seconda in Europa

Secondo i dati ufficiali al primo posto c’è sempre Israele, vicinissimo all’immunità di gregge. Italia seconda in Europa: meglio di Francia e Spagna. Male l’Asia: il Giappone che ospita le Olimpiadi ha immunizzato il 3% dei cittadini

I vaccini stanno mettendo alle corde il Covid, ma è davvero così in tutto il mondo? Sicuramente, secondo i dati ufficiali, è così nei Paesi occidentali, ma in realtà non solo in quelli e anzi la classifica della percentuale della popolazione vaccinata riserva qualche sorpresa. Come noto da tempo, il Paese più avanti di tutti nella campagna è Israele: al 3 giugno, il 63% dei cittadini avevano ricevuto almeno una dose, il 59,3% era già completamente immunizzato. Al secondo posto spunta il Canada, che però ha fatto una scelta drastica sulla prima dose: quasi il 60% dei cittadini l’hanno ricevuta, ma solo al 6,37% è stata somministrata anche la seconda, un dato bassissimo e inferiore persino a quello dell’Argentina (6,43%), che è molto indietro nella graduatoria globale. Completa il podio il Regno Unito: prima dose al 58,57%, seconda al 39%.

Appena dietro ecco il Bahrein, che è il secondo Paese dietro a Israele per completamento del ciclo: è immunizzato il 47,5% della popolazione. Sopra al 50% di popolazione raggiunta da almeno una dose ci sono poi Cile, Mongolia, Uruguay, Ungheria, Qatar e Emirati Arabi. Proprio al 50% sono appena arrivati gli Stati Uniti, il primo Paese per numero di abitanti a raggiungere questa soglia: il 40,8% della popolazione ha già ricevuto anche la seconda dose. Seguono, sotto il 50% come prima dose, una serie di Paesi europei, nell’ordine Finlandia, Cipro, Germania, Austria, che occupa la 15 esima posizione in classifica generale. Dopodiché c’è il Belgio e al 17 esimo posto ecco l’Italia, che ha superato il 40% come prima dose e soprattutto tocca il 21% come immunizzazione completata, il che la pone (come cicli completati) al secondo posto in Europa. Il nostro Paese fa dunque meglio di alcuni importanti partner europei come Olanda, Spagna e Francia. In Francia ad aver completato l’intero ciclo vaccinale è il 19% della popolazione, meno del Portogallo, della Danimarca e della Serbia.

A seguire ci sono tutti gli altri i Paesi europei mentre poi nel “resto del mondo” spuntano Repubblica dominicana (31,5% e 11%), Marocco (24% e 15%), Argentina, che fa appena meglio del Brasile come prima dose (22,48% contro 21,88%), ma sul completamento del ciclo cede 10,5% a 6,46%. Molto indietro i Paesi asiatici. I dati sulla Cina non sono disponibili, ma in Giappone che in estate ospita le Olimpiadi solo l’8,7% della popolazione ha ricevuto la prima dose e il 3% anche la seconda. Appena meglio la Corea del Sud, con il 13,82% e il 4,38%. In India, dove si è sviluppata la temuta variante, ha ricevuto una dose di vaccino il 12,63% della popolazione, il 3,2% anche la seconda. In fondo alla classifica i Paesi africani, nella maggior parte dei quali ancora nessuna persona ha completato l’intero ciclo vaccinale, e in percentuali talvolta decimali hanno ricevuto almeno la prima dose. I tre peggiori sono Benin, Sudan del Sud e Repubblica democratica del Congo: 0,14%, 0,13% e 0,1% della popolazione vaccinata (solo con prima dose).